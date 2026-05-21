SEMANA conoció detalles del expediente que ha construido la Fiscalía tras el crimen de Yulixa Toloza, la mujer que acudió a un centro de estética en el sur de Bogotá y que luego fue reportada desaparecida; su cuerpo fue encontrado en una vía del departamento de Cundinamarca.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

Entre los elementos de prueba que ha recaudado la Fiscalía y que serán presentados durante la imputación de cargos en contra de las dos personas capturadas en la ciudad de Cúcuta, están las declaraciones de las empleadas del centro de estética donde arrancó la tragedia.

Dos mujeres, que en su hoja de vida aparecen como asistentes del Beauty Laser Estética, entregaron declaraciones a los investigadores de la Policía Metropolitana de Bogotá. Señalaron los detalles del día en que Yulixa Toloza llegó al sitio y se practicó una lipólisis láser.

Cambio de procurador en el caso de Yulixa Toloza tras fuerte reclamo de la Fiscalía

“Manifiesta que la ciudadana Yulixa Consuelo Toloza Rivas ingresó al establecimiento aproximadamente a las 08:00 horas, procediendo a efectuar el pago del procedimiento estético, siendo posteriormente conducida al área de preparación para la realización de una lipólisis láser”, dijo Nicol Jasbleidy González, empleada del centro de estética.

Las dos empleadas del centro de estética revelaron a los investigadores que efectivamente Yulixa Toloza sufrió graves quebrantos de salud luego del procedimiento, que se adelantó en el tercer piso de este establecimiento. El deterioro era evidente y por eso advirtieron al resto de personal que se encontraba en el sitio.

“Les pagaron $800.000″: Legalizan la captura de dos detenidos en Cúcuta con el carro usado para desaparecer a Yulixa Toloza

“Refiere que durante la jornada se desarrollaron con normalidad los procedimientos, hasta cuando en horas de la tarde la paciente presenta signos de deterioro en su estado de salud, indicando que en un momento determinado la observó descompensada, con pérdida de fuerza corporal y dificultad para mantenerse en pie”, advirtió Viviana Jazmile Díaz, empleada del Beauty Laser Estética.

Las dos testigos les contaron a los investigadores de la Sijín quiénes se encontraban en el centro de estética y quiénes fueron los responsables de adelantar los procedimientos: uno identificado como Leo, un supuesto anestesiólogo, y otro David Ramos, el supuesto cirujano que adelantó la lipólisis láser.

Yulixa Toloza y Medicina Legal. Foto: API

“Fue conducida al tercer piso del inmueble, donde se le realizaron labores de preparación médica, siendo posteriormente atendida por el sujeto identificado como Leo (anestesiólogo), quien realizó la canalización y valoración previa. Posteriormente, refiere que ingresó el ciudadano Eduardo David Ramos, quien sostuvo conversación con la paciente respecto al procedimiento y, posteriormente, procedió a su realización”, señalaron las empleadas.

Las dos mujeres advirtieron que, luego de informar a los responsables del centro de estética de la situación crítica en la que se encontraba Yulixa, fue la propietaria del lugar la que atendió personalmente la situación y pidió a los supuestos cirujanos regresar al sitio. Posterior a eso, terminaron la jornada laboral y no volvieron a tener comunicación con ellos.