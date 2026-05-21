Los tres ‘megaestadios’ que Colombia está construyendo al mismo tiempo; uno tiene la delantera

Desde el año 2011, Colombia no había vivido una transformación de alto impacto en la infraestructura deportiva como la que se está viendo esta década con la construcción y modernización simultánea de tres grandes escenarios que buscan aumentar la capacidad de aforo y adecuarse a estándares internacionales para conciertos y eventos deportivos.

Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín se alistan para ver uno de los estadios más modernos del país: así van las obras

Los proyectos avanzan en distintas regiones del país y hacen parte de estrategias impulsadas tanto por administraciones locales como por alianzas privadas. Estas obras contemplan, aparte de las remodelaciones estructurales, nuevas zonas comerciales, experiencias premium y mejoras en movilidad. Además, uno de estos escenarios será sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, al cumplir, por primera vez, los requisitos de Conmebol.

Estadio El Campín

Uno de los proyectos que actualmente ilusiona a la ciudadanía es el nuevo estadio El Campín, en Bogotá, que hace parte del plan de renovación denominado “Complejo Cultural y Deportivo El Campín”. Según información entregada por el Distrito y la empresa Sencia, el escenario tendrá una capacidad cercana a 45.000 espectadores y contará con zonas comerciales, gastronómicas y espacios multipropósito. Las obras comenzaron en marzo del presente año y se proyecta su finalización para finales de 2027.

Proyección del nuevo Estadio El Campín Foto: IDRD

Estadio Atanasio Girardot

Otro de los escenarios incluidos en el listado es el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, donde se proyectan adecuaciones orientadas a modernizar la experiencia para asistentes y mejorar la infraestructura tecnológica y logística del complejo deportivo, además de una ampliación al aforo, alcanzando, en proyección, las 60.000 personas.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 752.000 millones de pesos, tiene previsto iniciar obras a finales de julio de 2026 y culminar su primera fase en diciembre de 2027. El objetivo es convertir el escenario en un espacio con aforo suficiente para recibir finales Conmebol y espectáculos masivos.

Así quedaría el estadio Atanasio Girardot. Foto: Alcaldía de Medellín

Estadio Metropolitano

El estadio más avanzado actualmente es el ‘Metro’, debido a que será la sede de una final continental en noviembre de 2026. Alejandro Char se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto, el cual contempla la ampliación de la capacidad de público, una nueva experiencia VIP, zonas de entretenimiento y la construcción de más de 500 baños, para dar una experiencia inolvidable a los visitantes.

El recinto contará con más de 60.000 sillas y espacios para enaltecer, tanto al Junior, como a la 'tricolor'. Foto: Tomado de X @OutOfContextAm5

Estos escenarios cuentan con la ilusión de brindarle al fútbol colombiano un nuevo aire, una experiencia de alta calidad y una visión arquitectónica más acercada a los mejores escenarios del deporte mundial. Además, serán puntos clave para el entretenimiento y los espectáculos, dando, tanto a artistas como a fanáticos, una experiencia más envolvente y cómoda.