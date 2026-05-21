Alarma en Popayán: atacan a bala camión de basura de Urbaser en la vía a La Yunga

La prestación del servicio público de aseo en la capital del Cauca se encuentra bajo una seria amenaza de seguridad. Un vehículo compactador de la empresa Urbaser, que transportaba desechos hacia el sitio de disposición final, fue blanco de un atentado con armas de fuego mientras cumplía con su ruta habitual en la vía que conduce al corregimiento de La Yunga.

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Durante el ataque, la estructura del automotor recibió múltiples impactos de bala. A pesar de la gravedad de la agresión, los operarios de recolección que se movilizaban en la cabina resultaron ilesos, activando de inmediato los protocolos de emergencia contemplados por la compañía para salvaguardar su integridad física.

Tercer atentado contra la operación en un mes

Este caso no corresponde a un hecho aislado en la región. Con este incidente, ya se contabilizan tres agresiones violentas dirigidas contra la infraestructura y el personal de aseo de la ciudad en un lapso menor a treinta días, un panorama que refleja el progresivo deterioro del orden público para el desarrollo de actividades comunitarias esenciales.

Camión fue atacado a bala. Foto: Suministrada a SEMANA

La empresa Urbaser coordina la recolección, el traslado y el confinamiento de aproximadamente 300 toneladas de desechos sólidos cada día, atendiendo las necesidades de una población que supera los 400.000 habitantes en Popayán.

Los atentados criminales pone en riesgo la regularidad de las frecuencias de aseo y genera un ambiente de alta vulnerabilidad para las tripulaciones operativas.

Señalan al ELN y piden intervención del Gobierno

A través de un pronunciamiento oficial, las directivas de la compañía condenaron de forma enérgica la acción delictiva e indicaron que, de acuerdo con las primeras indagaciones que adelantan los organismos judiciales, el ataque habría sido ejecutado presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Desestabilizar la operación de limpieza no solo vulnera la estabilidad empresarial, sino que desata una crisis directa en la salud pública y el equilibrio ambiental de la ciudadanía.

Este es el comunicado de prensa Urbaser. Foto: Urbaser

Ante la urgencia de la situación, Urbaser extendió un requerimiento prioritario al Gobierno Nacional, solicitando el respaldo a los diferentes organismos e instituciones clave como la Policía y el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Personería Municipal y la Alcaldía de Popayán.

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El propósito es implementar de forma inmediata corredores viales seguros que blindan el tránsito de las unidades operacionales hacia el relleno sanitario.

Se espera que pronto se puedan esclarecer estos hechos que preocupan a toda la comunidad payanesa que tiene que padecer las consecuencias de los hechos violentos que se han registrado.