Aerocivil se pronuncia sobre las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán

En la tarde de este martes 9 de junio de 2026, la Aeronáutica Civil emitió un reporte de normalidad respecto a las operaciones en el departamento del Cauca, luego de decretarse una alerta amarilla por la actividad geológica registrada en el volcán Puracé.

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Las actividades en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán se encontraban suspendidas debido a la presencia de una columna de humo y material particulado. Tras la inspección técnica de las pistas y del espacio aéreo, las autoridades aeronáuticas determinaron que existen las garantías necesarias para reactivar los vuelos.

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La Aerocivil informó a través de un comunicado oficial que “tras evaluar y verificar que existen condiciones seguras, se dio apertura a las operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán. La terminal aérea permaneció bajo cierre temporal como una medida estrictamente preventiva debido al volcán Puracé”.

Monitoreo por riesgo técnico en los motores

La autoridad aérea precisó que la suspensión del servicio buscaba proteger los sistemas de navegación, dado que el ingreso de residuos volcánicos puede causar fallas en las turbinas. Por esta razón, se coordinaron comités de evaluación junto a agencias internacionales.

Actividad de emisión de ceniza del volcán Puracé según el @WashVAAC y el Observatorio Vulcanológico de Colombia, ocasiona el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán, Cauca 🇨🇴. pic.twitter.com/eeeViJ45YG — Geotweets (@Yobanygf) June 8, 2026

De acuerdo con las directrices de la Aerocivil, los análisis técnicos se fundamentaron en los reportes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y del Servicio Geológico Colombiano. Estas entidades mantienen la vigilancia sobre el polígono de afectación en Popayán y sus zonas aledañas.

Al tratarse de un fenómeno natural de carácter intermitente, los especialistas en meteorología de la entidad estatal explicaron que los equipos de control de tránsito aéreo permanecen en monitoreo constante. La medida busca reaccionar de forma inmediata si se presentan nuevos periodos de emisiones elevadas de gases.

Impacto en la conectividad del suroccidente colombiano

La restricción preventiva aplicada durante las horas de la mañana generó traumatismos en el cumplimiento de los itinerarios de los viajeros, afectando de forma directa a cinco rutas comerciales. Los procedimientos de aproximación y salida del suroccidente del país debieron ser reprogramados.

#Actualización sobre operaciones aéreas en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de #Popayán frente a actividad registrada en el volcán Puracé: pic.twitter.com/TanGfXhHZW — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) June 9, 2026

La contingencia meteorológica impactó de manera parcial el flujo de las operaciones desde y hacia las ciudades de Cali, Puerto Asís y Florencia. Asimismo, la Aeronáutica Civil reportó novedades en los tránsitos aéreos que conectan internamente con los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Con la reapertura de las instalaciones, las aerolíneas comerciales iniciaron los protocolos de reacomodación de los pasajeros afectados. Las dependencias oficiales instaron a los usuarios a mantener el contacto directo con sus empresas de transporte para verificar el estado actualizado de sus vuelos.