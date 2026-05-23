Falla en helicóptero de la FAC provocó cierre del aeropuerto Alfonso López Pumarejo en Valledupar

Un comunicado de la Aeronáutica Civil confirmó que fallas en un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) provocó en las últimas horas el cierre de la operación del aeropuerto Alfonso López Pumarejo en la ciudad de Valledupar, en Cesar.

Múltiples versiones y videos en redes sociales sobre la operación de ese aeropuerto, obligaron a la Aerocivil a entregar detalles sobre la emergencia que se presentó con el helicóptero que aterrizó de urgencia en medio de la operación aérea en esa terminal.

Exclusivo: el “secuestro” de la operación aérea por parte de controladores. Esta es la grave denuncia en la Aerocivil

La entidad explicó que en horas de la tarde del viernes 22 de mayo, un helicóptero tipo Bell 212 de la FAC se declaró emergencia cuando sobrevolaba el departamento de Cesar. La situación llevó a la tripulación de la aeronave a aterrizar en el aeropuerto de Valledupar, pero la maquina quedó “inoperativa y obstruyendo la pista a 1.300 metros de la cabecera”, lo que obligó el cierre de las operaciones aéreas.

En medio de esa situación se activaron la Aerocivil, la gerencia de la terminal aérea y la Fuerza Aeroespacial para poner en marcha un protocolo de remoción de la enorme aeronave que supera los 3000 kilos de peso.

La aerolínea Avianca ofreció sus equipos de plataforma para atender la situación, pero la condición y el tipo de afectación que sufrió el helicóptero, tuvo que ser necesario un equipo especializado conformado por un patín de traslado para evitar más daños estructurales.

Esa circunstancia provocó mayores retrasos porque no existe un equipo de remoción universal para todo tipo de aeronaves, sino que fue necesario que la Fuerza Aeroespacial trajera desde Barranquilla herramientas especiales para poder hacer la operación de traslado de la maquina.

El cierre total que provocó la emergencia trajo consigo otras consecuencias como el plan de contingencia que aplicó un avión de Avianca que debía aterrizar en el Alfonso López Pumarejo sobre las 7:30 p.m., pero terminó acudiendo al aeropuerto alterno Ernesto Cortissoz que opera para Barranquilla.

La Aerocivil lamentó los inconvenientes que se causaron a pasajeros y tripulación por esta medida de fuerza mayor, pero tras intensos trabajos el helicóptero logró ser movida de las pista hacia las 4:: a.m. de ese sábado 23 de mayo; así fue como finalmente se logró habilitar la pista para que entrara en operación en su horario habitual.

El aeropuerto Alfonso López Pumarejo funciona con total normalidad después de que tuvo que vivir esta emergencia aérea que involucró un helicóptero Bell 212 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).