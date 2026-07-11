Denuncian riesgo para atención de niños con cáncer por deuda entre Sanitas y clínica San Luis; piden intervención del nuevo Gobierno

Una gran preocupación tienen las familias de varios menores de edad que reciben su tratamiento contra el cáncer en la Clínica San Luis, en Bucaramanga, Santander, por la millonaria deuda que tiene la EPS Sanitas con esta institución.

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Héctor Fabio Rodríguez, abuelo de una niña de un año y medio que permanece hospitalizada en esa institución, aseguró a SEMANA que la incertidumbre ha aumentado entre los familiares de los pacientes, quienes temen que los menores sean trasladados a otros centros médicos y que ello retrase o altere los procedimientos que ya vienen recibiendo.

La nieta de Rodríguez se encuentra en ese centro asistencial desde el 26 de mayo, luego de que le diagnosticaran una enfermedad rara que tiene que ver con un neuroblastoma.

“Desde el día 26 de mayo tengo a mi nieta interna en la Clínica San Luis por algunos quebrantos de salud, que luego de la atención brindada le dieron como un diagnóstico de síndrome opsoclono-mioclono-ataxia, que es una enfermedad rara que ataca al sistema nervioso. Posteriormente, se confirmó que esta enfermedad fue ocasionada por un tumor o neuroblastoma que tiene alojado en la columna”, manifestó.

EPS Sanitas. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El hombre, visiblemente preocupado, señaló que la situación compleja no solo es con su nieta, sino que hay más niños en estas condiciones de incertidumbre.

“La preocupación, tanto para nuestra familia como para la familia de los niños que requieren atención por temas de cáncer en la ciudad de Bucaramanga, y más exactamente en la Clínica San Luis, es que la EPS Sanitas adeuda unos dineros a la clínica y hasta el momento no ha hecho el pago. Eso pone en riesgo la atención de los niños que reciben tratamiento en este centro asistencial”, afirmó.

Rodríguez dijo en SEMANA que desde la EPS Sanitas le han autorizado los medicamentos de su nieta, pero todo ha sido tras una ardua batalla jurídica y la ayuda de las redes sociales que han visibilizado su caso. Asimismo, hizo un llamado al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, para que tomen cartas en el asunto que se encuentra fuera de control.

“Quiero hacerle un llamado a nuestro presidente electo, Abelardo de la Espriella, y al Estado para que atiendan estas necesidades tan importantes como son las del sistema de salud. En mi caso personal, espero que se pueda llegar pronto a un acuerdo entre la EPS Sanitas y la clínica para que se paguen esos dineros y los niños no tengan que ser trasladados a otra entidad”, expresó.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de los colombianos, el 25 de junio de 2026, en Bogotá Foto: NurPhoto via Getty Images

El familiar de la niña advirtió que un eventual traslado a otro centro médico podría afectar el avance de los tratamientos de los menores que ya se encuentran en etapas avanzadas de recuperación.

“Lo que nos preocupa es que, aunque reciban atención en otro lugar, eso implique demoras o que tengan que iniciar nuevamente tratamientos, cuando ya hay niños que están muy avanzados o incluso terminando sus procesos. Un traslado siempre representa una complicación. Lo que queremos es que la EPS haga el pago para que los niños sigan recibiendo la atención que merecen con dignidad y respeto”, concluyó.

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Por medio de un comunicado, la EPS Sanitas dijo que viene dialogando con las directivas del centro asistencial para llegar a un acuerdo con los pagos.

“La EPS Sanitas informó que su deseo es continuar garantizando la atención de sus afiliados a través de la IPS, y por ello mantiene conversaciones con la institución tendientes a buscar acuerdos que eviten cambios en la prestación. Por ello, desde el mes de diciembre se han realizado mesas de conciliación y se ha venido llegando a acuerdos de pago y, en la medida en que se avanza en la conciliación de saldo, estos acuerdos han sido cumplidos en su totalidad por EPS Sanitas”, precisaron.