Un fenómeno sonoro de alta intensidad en el espacio aéreo generó desconcierto entre los habitantes de Bucaramanga y su área metropolitana en la mañana de este viernes 19 de junio.

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Las autoridades militares confirmaron que el origen del sonido correspondió al sobrevuelo de aviones supersónicos Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las maniobras hicieron parte de los operativos anticipados de vigilancia del denominado Plan Democracia 2026.

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Los reportes ciudadanos en plataformas digitales evidenciaron que el paso de las aeronaves generó reportes de alarma en diferentes sectores residenciales de la capital de Santander.

El comando de las Fuerzas Militares explicó que estas misiones de control aéreo se ejecutan para blindar los perímetros urbanos antes de las votaciones del domingo. Los recorridos técnicos continuarán de manera intermitente durante el fin de semana.

Las razones del despliegue aéreo en Santander

El plan de vuelo establecido por la institución armada responde a tres factores institucionales específicos dentro de la región del nororiente del país.

Escuché el rugido de dos Kfir de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, salí a buscarlos y alcancé a grabarlos. ✈️🇨🇴



Para algunos es ruido; para quienes amamos la aviación, es música. Qué máquinas tan impresionantes. 🤩#Kfir #FAC #AviaciónMilitar pic.twitter.com/3qiTkeA7hG — Sergio Rangel Supelano (@SergioARangelS) June 19, 2026

El objetivo principal se concentra en el monitoreo preventivo de los centros de votación del departamento de Santander para garantizar el derecho al sufragio. Estas acciones de patrullaje aéreo cubren las principales rutas terrestres y conectan con la subregión del Catatumbo.

La presencia de los aviones Kfir coincidió con el arribo a Bucaramanga del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lideró una mesa de trabajo sobre orden público.

Tras finalizar la junta de seguridad con los mandatarios locales, la Gobernación de Santander ratificó que los sobrevuelos están completamente coordinados por las tripulaciones de combate y descartó la existencia de cualquier tipo de peligro real para la población civil.

Ad portas de la segunda vuelta presidencial

La movilización de recursos de seguridad se produce de manera previa a la jornada de elecciones de este domingo 21 de junio, fecha en la que se definirá la jefatura de Estado.

Da miedo el sonido de la guerra ¿No?



Los aviones que acaban de sobrevolar Bucaramanga me hicieron pensar algo: elegir la guerra es fácil desde nuestra comodidad, que los muertos los pongan otros y que los territorios sean otros, pero solo escuchar la guerra.



Da miedo, ¿o no? pic.twitter.com/6vAR8h6qz2 — Jairo Duarte (@jairoduarte) June 19, 2026

Los ciudadanos deberán escoger en las urnas al próximo mandatario de la nación para el periodo constitucional de los siguientes cuatro años. Los puestos de votación contarán con dispositivos de custodia terrestre y aérea.

El tarjetón electoral de la segunda vuelta ofrece dos alternativas políticas diferenciadas a los votantes inscritos en el censo electoral nacional.

Por un lado, figura Iván Cepeda Castro, aspirante de la coalición Pacto Histórico, cuya propuesta se alinea con la gestión del actual presidente Gustavo Petro.

La otra opción corresponde al abogado penalista Abelardo de la Espriella, quien compite por el poder ejecutivo bajo el respaldo del movimiento Defensores de la Patria.