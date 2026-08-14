Bayern Múnich resalta detalle de Luis Díaz: le sacó fotos en la que es protagonista

Sigue en marcha la pretemporada de Luis Díaz con Bayern Múnich en Alemania luego de haber estado en Asia disputando un par de amistosos.

Quienes son dirigidos por Vincent Kompany se preparan para afrontar a partir del próximo 22 de agosto para campaña 2026/2027. Dicho día jugarán la Supercopa de Alemania vs. Borussia Dortmund donde se podría consagrar con el primer título de la temporada.

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Unos días después (28 de agosto) será el turno de los rojos de entrar nuevamente en la disputa de la Bundesliga de la que son los vigentes campeones. Su estreno será dicho viernes contra Stuttgart en Allianz Arena.

Mientras esas fechas tan cruciales llegan para Bayern, las nómina a cargo del técnico belga sigue haciendo entrenamientos diarios en su sede deportiva.

Justamente en las últimas horas reportaron su práctica a través de unas fotos donde pusieron como protagonista a Luis Díaz.

Allí fueron a detalle a los pies del guajiro quien estrenaba guayos. En el texto adjunto le pusieron: “Nueva Temporada. Botas Nuevas”.

Dichas zapatillas son de la marca Adidas que patrocina a los germanos y también al colombiano. Hacen parte de la referencia F50, donde el color que predomina es el blanco, tiene algunas líneas más de azul y en toda la parte de los guayos el rosado se impone de manera fuerte.

Al parecer, estos son el nuevo par de elementos de trabajo del atacante colombiano que se espera tenga una nueva temporada con los de Múnich como acabó la anterior donde fue una de las más grandes figuras junto a Harry Kane y Michael Olise.

Números de Lucho en su primer año en Alemania

Durante la campaña 2025-26 con el Bayern Múnich, Luis Díaz tuvo una destacada participación al disputar 51 partidos oficiales entre todas las competiciones.

El atacante colombiano registró 26 goles y 19 asistencias, números repartidos en 32 compromisos de Bundesliga, 12 de la Liga de Campeones, seis de la Copa de Alemania y uno correspondiente a la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz (Bayern Múnich) en el momento justo que anotó gol vs. Aston Villa. Foto: Getty Images

En este año 2026/2027 que apenas comienza Lucho ya empezó a facturar. Durante el amistoso de hace algunas semanas vs. Aston Villa el delantero entró para anotar un golazo que le sirvió a los suyos en el triunfo por 1-2.

Fue una anotación con su sello, donde se interiorizó desde el costado izquierdo y sacó luego un remate potente. Con ayuda del horizontal, el tiro acabó metiéndose de pica barra para la alegría de los suyos en Asia.

🇨🇴😍 Luis Diaz (29) scored a great goal in pre-season against Aston Villa. 🚀 pic.twitter.com/KF0HEEiY1B — EuroFoot (@eurofootcom) August 8, 2026

Esa fue la última vez que se le vio a Díaz jugar en medio de la preparación de los suyos para el nuevo año deportivo. Cada vez falta menos para su regreso en forma donde seguramente será usado como el titular del costado derecho.

Primeros tres partidos para Luis Díaz en la nueva temporada con Bayern Múnich:

(Supercopa Alemana) Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich: sábado 22 de agosto a la 1:30 p.m.

(Fecha 1 de la Bundesliga) Bayern Múnich vs. Stuttgart: viernes 28 de agosto a la 1:30 p.m.

(1era ronda de la DFB-Pokal) Osnabrück vs. Bayern Múnich: miércoles 2 de septiembre a la 1:45 p.m.