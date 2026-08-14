Lamine Yamal celebró sus 19 años por todo lo alto: así fue su lujosa fiesta junto a famosos invitados

Lamine Yamal volvió a reunir a varias figuras del fútbol y la música en una celebración que estuvo marcada por el lujo, la privacidad y una extensa lista de invitados.

El futbolista español festejó sus 19 años en Barcelona, después de que su cumpleaños, el pasado 13 de julio, coincidiera con su participación en el Mundial 2026.

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La celebración tuvo lugar el martes 11 de agosto en Mas de Sant Lleí, una exclusiva finca ubicada en Vilanova del Vallès, en las afueras de Barcelona. El lugar, conocido por albergar grandes eventos y bodas, fue organizado para recibir a más de 100 invitados del joven deportista.

A diferencia de su fiesta de mayoría de edad, que contó con más de 200 asistentes, esta vez Yamal optó por una reunión más reducida. Entre los invitados estuvieron varios de sus compañeros y figuras cercanas al futbolista, entre ellos Gavi, Pau Cubarsí, Eric García, Raphinha, Dani Olmo y Fermín López.

Artistas como Myke Towers, Bad Gyal, Morad, Ryan Castro y Grupo Frontera hicieron parte de la celebración. Algunos de ellos incluso se presentaron durante el festejo, convirtiendo la fiesta privada en una velada con ambiente de concierto.

En cuanto a la gastronomía, los asistentes pudieron disfrutar de diferentes preparaciones, entre ellas platos de carne y pescado, además de sushi y nigiris, además de un gran pedido de McDonald’s.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el nivel de privacidad. Los invitados llegaron en vehículos particulares y transportes con vidrios polarizados, mientras que en los alrededores se reunieron aficionados con la intención de obtener alguna imagen de los famosos que asistieron.

La fiesta se extendió hasta cerca de las tres de la mañana. Posteriormente, algunos integrantes del círculo cercano del futbolista continuaron la noche en una discoteca de Barcelona.

La celebración llega después de un momento especialmente importante para Yamal, quien cumplió 19 años mientras disputaba el Mundial con España y posteriormente celebró el título conseguido por su selección.

Ahora, tras disfrutar de unos días de descanso, el joven futbolista se prepara para regresar a los entrenamientos con el FC Barcelona.