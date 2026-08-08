El comentario de Mafe Carrascal contra Lamine Yamal por reunirse con Fico que desató una lluvia de críticas

Lamine Yamal, una de las principales figuras del fútbol mundial, escogió Colombia como una de las paradas de sus vacaciones después de conquistar con España el Mundial de 2026. Su recorrido fue seguido por miles de seguidores en redes sociales y en las calles de la ciudad de Medellín.

Al delantero del Barcelona, de 19 años, incluso se le vio usando la camiseta de la Selección Colombia, lo que evidenció su aprecio por el país. Por este motivo, llamó la atención un mensaje en X de la representante a la Cámara, Mafe Carrascal, en el que criticó que el astro del fútbol se reuniera con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Lamine Yamal paraliza Cartagena: los videos de su recorrido por el centro histórico y el exclusivo lugar donde se hospeda

“Lamine Yamal abrazando en Medellín a Federico, un adorador del sionismo genocida. Todo mal”, publicó Carrascal. Como de costumbre, sus palabras generaron miles de comentarios de personas que le recordaron las fotos que ella se tomó con personajes como Sandra Ramírez, exguerrillera y exsenadora, quien está involucrada en casos de reclutamiento forzado y abuso de menores en las Farc.

Quienes respaldaban el comentario de Carrascal sostenían que Yamal había sido “engañado” y que no tenía por qué conocer la política local. Sin embargo, la mayoría de las reacciones cuestionaba que ella y otros militantes del Pacto Histórico hubieran aparecido en fotos y abrazos con excriminales o personas con líos judiciales, situación que no corresponde al alcalde de Medellín.