Atentado en la vía Panamericana: así quedó el peaje de Mondomo tras ataque con explosivos en plena madrugada

En la madrugada de este sábado 8 de agosto de 2026, se reportó la destrucción de un peaje ubicado en el sector de Mondomo, Cauca.

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Los reportes indican que la destrucción de la infraestructura fue causada por un atentado con explosivos.

Este hecho afectó principalmente una obra que se encontraba en su fase final de construcción sobre la vía que conecta a la ciudad de Cali con Popayán.

Tras la detonación de los artefactos en la madrugada de este sábado, habitantes del sector compartieron imágenes de los daños provocados y, al mismo tiempo, hicieron un llamado a las autoridades para atender el hecho.

Conductores y usuarios de transporte mostraron el estado en el que quedó la infraestructura, con múltiples daños en la cubierta y en otros elementos de la obra.

Las imágenes también muestran múltiples escombros y materiales que permanecen sobre la calzada.

El atentado ocurrido en el peaje de Mondomo no dejó personas heridas. La concesionaria vial Nuevo Cauca S. A. S. informó que a esta hora hay paso controlado en la vereda mientras se espera la llegada de las autoridades.

Respuesta de la concesionaria vial ante los hechos

Luego de que se registrara el caso, la concesionaria vial encargada del peaje que estaba a punto de entrar en operación emitió un comunicado en el que rechazó el atentado terrorista.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, la entidad afirmó que el acto violento que se registró en la madrugada genera desconcierto y preocupación en la organización empresarial.

Para Nuevo Cauca S. A. S., este hecho no solo atenta contra la infraestructura física del proyecto que se estaba llevando a cabo en la vía Panamericana, sino que pone en riesgo la vida de los funcionarios encargados de las obras, además de vulnerar la tranquilidad de los habitantes que se encuentran en la zona.

Por ello, la concesionaria está realizando un llamado urgente al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa y a las autoridades departamentales para garantizar una presencia permanente y efectiva de la fuerza pública en la zona.

“Esta intervención institucional es estrictamente necesaria para salvaguardar la seguridad de las obras, proteger la integridad del personal operativo y brindar plenas garantías de paz y convivencia a todas las comunidades vecinas”, señaló la entidad en su comunicado.