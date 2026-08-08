¿Respetas los límites de velocidad al conducir tu carro? Estudio revela el impresionante ahorro que se podría tener

Cada persona que ha tenido la oportunidad de conducir un vehículo sabe o conoce la sensación de recorrer largas distancias a gran velocidad.
No obstante, los países tienen establecido un límite acorde a las zonas en las que esté transitando el conductor, para de esta manera prevenir algún incidente vial que afecte no solamente al usuario, sino a terceros.
Si bien algunos conductores no siguen a veces las normas que están establecidas en la ley y prefieren apretar más fuerte el pedal, un reciente estudio ha comprobado que respetar las señales de velocidad trae unos beneficios para los vehículos.
¿Qué encontró el estudio?
De acuerdo a una investigación llevada a cabo en la Universidad de Minnesota, se ha revelado que acatarse a los límites de velocidad trae consigo un importante ahorro, además de reducir las emisiones contaminantes y reducir los gastos diarios que un usuario tiene al volante.
Esta investigación fue compartida por medio de la revista científica Communications Sustainability, en donde se analizaron más de 120 millones de viajes reales realizados en Estados Unidos.
Por medio de estos análisis, el estudio encontró varias conclusiones contundentes cuando un conductor maneja su coche o moto en las calles respetando los límites de velocidad.
Los estudios indicaron que, si se respeta la norma, casi no se modifica el tiempo de viaje, pero sí ayuda a disminuir de manera significativa el consumo de nafta.
Conforme a los investigadores, se calculó que si todos los usuarios de vehículos livianos con motor de combustión se acatan a las reglas de velocidad, estarían ahorrando diariamente 25,4 millones de litros de combustible.
Asimismo, se estaría presentando una optimización de 57.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂); estos datos, según los autores, tendrían un ahorro potencial que podría aumentar hasta los 7,2 millones de galones diarios y 26 millones de dólares.
Este precio, redondeado a pesos colombianos, sería alrededor de $81.609.840.000.
El estudio también encontró un importante hallazgo en términos de velocidad, en donde indican que el exceder la velocidad apenas reduce el tiempo de viaje.
Según la investigación y tras realizar los cientos de recorridos, se determinó que un conductor promedio se estaría tardando apenas 54 segundos por día si se encuentra respetando siempre la velocidad permitida.
“Si el objetivo es ahorrar un minuto, entonces tendrá que conducir rápido. Pero si quiere llegar de manera segura y ahorrar combustible, lo mejor es conducir más despacio”, comentó William Northrop, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Minnesota.