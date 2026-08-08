Atlético Nacional hace un último movimiento en el mercado: refuerzo por pedido de Lucas González

Reporta el periodista Felipe Sierra que Atlético Nacional está cerca de oficializar el fichaje del argentino Elías Cabrera, volante argentino de 23 años, quien llega al verde de Antioquia por pedido del entrenador Lucas González.

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Cabrera ya había coincidido con Lucas González en Central Córdoba. Se conocen de allí y por eso el ahora técnico de Nacional lo busca para su nómina del segundo semestre del 2026, donde buscan ganar la Liga y Copa BetPlay.

En principio, la llegada de Elías Cabrera a Atlético Nacional sería en condición de préstamo, aunque solo se conocerá hasta que el equipo de Medellín emita un comunicado oficial al respecto.

Cabrera es jugador de Vélez Sarsfield, pero se venía desempeñando en Tigres. Este último es el equipo donde logró importantes actuaciones que ahora lo colocan en la órbita de Atlético Nacional.

Con Cabrera y otro par de nombres más, Nacional cerraría su libro de pases de cara al clausura 2026. Fue un revolcón significativo en la nómina, aunque mantienen gran parte de los jugadores importantes y de la base.

Más llegadas en Atlético Nacional

Además de Elías Cabrera, Ian Poveda y Andrés Reyes estarían muy cerca de ser presentados como nuevos jugadores de Atlético Nacional. Incluso, reportan que los tres ya estarían presentando los exámenes médicos en el club, para ponerse rápidamente bajo las órdenes de Lucas González.

Franco Armani es otro de los nombres nuevos para este segundo semestre, y ya ha disputado partidos con el equipo antioqueño. Además, Kevin Parra, Yeicar Perlaza y Luis Maquínez regresan al equipo de sus préstamos.

Una nueva baja en Atlético Nacional en las últimas horas

Ya eran confirmadas las salidas de David Ospina, Dairon Asprilla y Juan Francisco Bauzá, pero a ellas se suma la de Eduard Bello. Este último, atacante venezolano, es nuevo refuerzo del Deportivo Cali.

¡Eduard Bello! 💚✍🏼



Eduard Bello firmó y oficialmente es jugador del Deportivo Cali. El extremo venezolano llega proveniente de Atlético Nacional para sumarse a nuestro plantel profesional masculino.



¡Muchos éxitos en esta nueva etapa, Bello! 💚🇻🇪 pic.twitter.com/NQduBxCAmJ — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) August 7, 2026

“Eduard Bello firmó y oficialmente es jugador del Deportivo Cali. El extremo venezolano llega proveniente de Atlético Nacional para sumarse a nuestro plantel profesional masculino”, escribió el elenco azucarero en sus redes sociales.