Partidos de la Liga Betplay de este 8 de agosto: horarios para ver la cuarta fecha

Tras la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia, el fútbol colombiano sigue su marcha y ya se instala en la cuarta fecha de la Liga Betplay, que se jugará del 8 al 10 de agosto. El camino por el título sigue con varios equipos llenos de presión para ser campeones en diciembre.

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Por ejemplo, clubes como Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, considerados los tres más grandes de Colombia, están con el afán por ser campeones este semestre y no pueden fallar ante la presión de sus hinchadas. La tarea se ve algo complicada, pero en estas primeras fechas tienen el aliciente que comenzaron de gran manera. Por ejemplo, el club verdolaga derrotó 3-0 a Jaguares en su debut, el ‘Escarlata’ goleó 7-0 al Boyacá Chicó y el ‘Embajador’ acumula dos triunfos consecutivos.

Junto a ellos, aparecen otros candidatos, como Santa Fe, club que se ve solvente con el técnico Pablo Repetto y está la ambición de intentar ganar los tres torneos en los que participa (Copa Colombia, Copa Sudamericana y Liga Betplay). Independiente Medellín mete miedo con el fichaje de Juan Fernando Quintero, Deportivo Cali puede sorprender con Rafael Dudamel y Junior tiene el afán por ser el actual bicampeón.

El turno para arrancar en esta cuarta fecha es para Santa Fe, que será local ante Boyacá Chicó en el estadio El Campín de Bogotá. El ‘León’ asoma como gran candidato a la victoria y espera el acompañamiento de su gente. El equipo boyacense, por su parte, intentará mejorar su imagen tras los siete goles que le propinó el América.

Trofeo Liga Betplay y escudos de equipos Foto: Colprensa / Escudos oficiales

A segunda hora, otra vez en la capital, Fortaleza será local ante Cúcuta Deportivo, que sigue en la pelea por alejarse del descenso. Sobre las 6 de la tarde, el turno es para Deportes Tolima, que tiene una dura prueba de fuego ante Inter de Bogotá.

Ya en el partido de fondo, en el estadio Departamental Libertad, Deportivo Pasto será local ante Deportivo Cali, en lo que se prevé será un partidazo y es uno de los encuentros más llamativos del sur del país. Durísima prueba para el técnico Rafael Dudamel ante un club que no descarta sorprender en este semestre.

Partidos de la Liga Betplay del 8 de agosto

Todos los partidos irán en exclusiva por la señal de Win Sports+.