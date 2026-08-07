Moda colombiana e internacional en la posesión presidencial: los ‘looks’ destacados de la jornada

La ciudad de Cali se convirtió en el epicentro político y diplomático del país durante la jornada de posesión del presidente Abelardo De La Espriella. Más allá de los discursos y los actos de protocolo, las listas de asistentes y la vestimenta de las distintas figuras públicas permitieron visibilizar el trabajo de diseñadores locales y casas de moda internacionales.

El imponente ‘total look’ de Silvia Tcherassi en Cali que acaparó las miradas en la posesión presidencial

Entre las figuras destacadas de la jornada local figuraron el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la primera dama de la ciudad, Taliana Vargas. Para los compromisos de la agenda, Vargas recurrió al trabajo de la diseñadora caleña Johanna Ortiz, con quien mantiene una relación cercana de colaboración estética desde hace varios años.

Durante la recepción oficial ofrecida al rey Felipe VI de España, la exreina y presentadora lució un diseño estampado inspirado en la naturaleza y los paisajes tropicales. La propia Taliana Vargas compartió la imagen de su atuendo en plataformas digitales bajo la frase: “Vestida de Cali y sus paisajes”, resaltando la impronta estética de la región.

Taliana Vargas a la llegada del rey Felipe VI. Foto: Instagram @talianav / Montaje SEMANA

Posteriormente, para la ceremonia central de posesión, la primera dama de la ciudad optó por un cambio completo de registro al elegir un conjunto en tonos blancos de silueta estructurada, complementado con accesorios discretos. Esta segunda propuesta mantuvo el sello de Johanna Ortiz, adaptándose a la formalidad requerida por el evento institucional.

Taliana Vargas y Alejandro Eder en la posesión de Aberlaro De La Espriella. Foto: COLPRENSA

La representación de las altas dignidades del Ejecutivo también estuvo marcada por decisiones de vestuario enfocadas en el corte sobrio. Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, asistió al acto central vistiendo un diseño blanco de la creadora colombiana Aura Dajer. El vestido destacó entre los asistentes por su estructura clásica y la ausencia de recargos visuales.

Tatiana Cáceres, esposa del vicepresidente José Manuel Restrepo, en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: Daniel Jaramillo

Por su parte, la representación internacional contó con la presencia de la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, quien acompañó las actividades diplomáticas en el país.

De acuerdo con lo observado en sus apariciones formales, Valbonesi optó por el concepto de elegancia discreta o “lujo silencioso”, luciendo piezas de la firma italiana Brunello Cucinelli y combinaciones en tonos neutros y azul rey.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi estuvieron en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, vistió una prenda del diseñador vallecaucano Andrés Otálora. Se trató de un vestido de longitud midi en tono morado/malva, caracterizado por un cuello alto estructurado y una caída fluida, reafirmando el respaldo institucional a la industria textil del departamento.

La elección de un vestido diseñado por Andrés Otálora marcó la participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Foto: Gobernación del Valle

Ana Lucía Pineda, primera dama de la nación, deslumbra en Cali con un ‘look’ impecable para la posesión presidencial

Según reportó este medio, la presencia de la moda colombiana también se extendió a la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, quien lució una propuesta impecable diseñada por Silvia Tcherassi. Su atuendo acaparó miradas durante los actos oficiales.

Finalmente, el presidente Abelardo De La Espriella apostó por Arturo Calle, una reconocida marca colombiana, para la confección del traje utilizado en su acto de posesión, manteniendo la tendencia general de la jornada orientada a resaltar la manufactura y el diseño nacional.