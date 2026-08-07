Conmovedor gesto de Abelardo De La Espriella durante su posesión presidencial: detuvo su discurso

La ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella tuvo un momento que se apartó por unos segundos del tono solemne del acto. Mientras pronunciaba su primer discurso como jefe de Estado, el Tigre hizo una pausa para dirigirse a una oficial de la Policía que se encontraba junto a él.

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El gesto llamó la atención porque De La Espriella decidió detener lo que estaba diciendo para reconocer la labor de la uniformada que lo estaba asistiendo durante la ceremonia.

Una pausa en medio del discurso

El mandatario avanzaba con su intervención cuando interrumpió momentáneamente sus palabras; se dirigió a la oficial y le expresó su agradecimiento.

La escena fue presentada en redes sociales como un gesto de reconocimiento hacia la integrante de la Fuerza Pública, en medio de una jornada marcada por los protocolos propios de la posesión presidencial.

El momento contrastó con la formalidad de la ceremonia y mostró una interacción espontánea durante uno de los actos centrales del día.

El gesto que llamó la atención

La escena rápidamente empezó a circular acompañada de comentarios que destacaban la decisión del presidente de detener su intervención para agradecer a la uniformada.

“¿Vieron este gesto del presidente Abelardo De La Espriella? Detuvo su discurso para agradecerle a la militar que le estaba ayudando”, se señaló al compartir el momento en redes sociales.

La publicación añadió una reflexión sobre lo ocurrido: “Hay gestos que dicen más que mil palabras”.

Durante ese discurso, el mandatario abordó asuntos como educación, empleo, tecnología y seguridad, y el papel de Colombia frente a los cambios económicos y sociales. El episodio terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su posesión presidencial.