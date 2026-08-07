Contundente respuesta de Iván Duque sobre la solitaria salida de Gustavo Petro de la Casa de Nariño en SEMANA: “Justicia divina”

El expresidente de Colombia Iván Duque, quien fue uno de los invitados a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella este 7 de agosto, se refirió a la inédita salida de la Casa de Nariño de Gustavo Petro.

Iván Duque envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Confiamos en la nueva administración”

Petro culminó su mandato presidencial este viernes y, luego de cuatro años en el poder, salió acompañado de su hija menor y sus últimos ministros. A diferencia de la tradición política, nadie le recibió el hogar dispuesto para el presidente.

Entonces, cuando Duque salió del auditorio donde se posesionó De La Espriella en Cali, aseguró que esto obedece a su actuar cuando fue mandatario. “Él se dedicó a incendiar a Colombia, se dedicó a dividir a Colombia, a atacar al sector productivo, a amenazar la democracia, a amenazar las instituciones y el precio de eso es la soledad y el rechazo absoluto del país”, aseguró el exmandatario.

El expresidente concluyó que la salida sin precedentes de Gustavo Petro fue la consecuencia de sus cuatro años de Gobierno. Duque también se refirió al discurso de Abelardo De La Espriella y el nuevo ministro de Defensa.