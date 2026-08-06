Más de 750 Defensores de Derechos Humanos fueron asesinados durante el gobierno Petro

Una escandalosa cifra conoció SEMANA sobre los crímenes de Defensores de Derechos Humanos durante el gobierno Petro.

Las agencias de seguridad del Estado reportaran en sus bases de datos, que durante la administración Petro 752 defensores de derechos humanos fueron asesinados, es decir, un 42% que en el gobierno de Iván Duque, cuando el reporte fue de 527.

El desolador panorama muestra que del total de los homicidios 173 fueron líderes comunales, 151 comunitarios, 120 indígenas, 64 campesinos y 27 activistas de Derechos Humanos. En el mismo reporte se señala que 202 desmovilizados de la guerrilla de las Farc del acuerdo de la Habana, Cuba, fueron asesinados bajo la administración Petro.

Durante su campaña a la Presidencia de la República, el entonces candidato Gustavo Petro había prometido proteger la vida de los Defensores de Derechos Humanos en el país.

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