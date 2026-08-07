Iván Duque envió mensaje a Abelardo De La Espriella: “Confiamos en la nueva administración”

El expresidente Iván Duque Márquez emitió un mensaje dirigido al mandatario entrante de Colombia, Abelardo De La Espriella, minutos antes de la ceremonia de transmisión de mando. El pronunciamiento público se realizó desde la ciudad de Cali, lugar elegido para los actos protocolarios de inicio del periodo gubernamental.

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Durante su intervención, el exjefe de Estado manifestó su asistencia al evento institucional y ofreció su disposición para colaborar con la nueva administración. Duque señaló que la gestión entrante asume la conducción del país en un escenario que requiere atención en diversos frentes de la política nacional.

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Sobre el inicio del nuevo periodo ejecutivo, el expresidente Iván Duque Márquez declaró que “acompañamos la toma de posesión del nuevo presidente de los colombianos, Abelardo de la Espriella, a quien le deseamos éxitos en su gestión al frente del Gobierno nacional”.

Balance sobre los sectores de la administración pública

En su discurso, el expresidente enumeró las áreas prioritarias que, a su juicio, demandan intervención inmediata por parte del gabinete entrante. Entre los puntos señalados figuran la gestión del sistema de salud, la estabilidad fiscal, los indicadores de seguridad y la estructura del sector energético.

Desde Cali, acompañamos al presidente Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA) y al vicepresidente José Manuel Restrepo (@jrestrp) en su ceremonia de posesión.



Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, trabajando con determinación por el bienestar, la seguridad y… pic.twitter.com/Gx3mc6hFRn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 7, 2026

Asimismo, la declaración abarcó el estado de las relaciones exteriores y las condiciones para la atracción de capitales al territorio nacional.

Duque enfatizó la necesidad de restablecer la confianza en los mercados internacionales para dinamizar el flujo de inversión extranjera hacia los sectores productivos del país.

Respecto a las tareas que enfrentan el equipo de gobierno saliente y entrante, el expresidente Iván Duque Márquez afirmó que “confiamos en que la nueva administración tiene la preparación para superar las dificultades heredadas en materia fiscal, energética y de seguridad internacional”.

Disposición de apoyo al Gobierno entrante

Para finalizar, el exmandatario reiteró su voluntad de acompañar las iniciativas que beneficien el desarrollo institucional durante el cuatrienio. Duque concluyó su intervención extendiendo un mensaje de bienvenida formal al nuevo presidente en nombre del sector político que representa.

Frente a su rol en el panorama político que inicia, el expresidente Iván Duque Márquez sostuvo: “Como expresidente de la República, el mandatario podrá contar siempre con mi deseo de contribuir en todo lo posible al éxito de su gestión gubernamental”.