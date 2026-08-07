“El monstruo de La Guajira”: el saludo del presidente Abelardo De La Espriella al senador Alfredo Deluque

El presidente Abelardo De La Espriella se posesionó este viernes 7 de agosto como el mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030.

Antes de recibir la banda presidencial por parte del presidente del Congreso, Honorio Henríquez, De La Espriella saludó afectuosamente a varios senadores y representantes de distintas colectividades.

Uno de ellos fue el senador Alfredo Deluque, del Partido de La U, a quien cariñosamente llamó el “monstruo de La Guajira”, en alusión a su departamento de origen.

Cabe anotar que Deluque había recibido el guiño del mandatario para ser el presidente del Congreso, sin embargo, fue derrotado por Honorio Henríquez en la votación del pasado 20 de julio, la cual finalizó 56 a 45.