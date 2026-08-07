Prensa inglesa revela escándalo de Gianni Infantino mientras está en la posesión de Abelardo De La Espriella

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, está en la ciudad de Cali luego de recibir la invitación para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. En medio del evento en el suroccidente de Colombia, se reveló un artículo de uno de los medios más importantes de Inglaterra que lo involucra en un delicado caso ocurrido antes de que asumiera el cargo en reemplazo de Joseph Blatter.

Primeras declaraciones de Gianni Infantino en Cali: esto dijo a horas de la posesión de Abelardo De La Espriella

Infantino recibió camisetas de dos grandes de Colombia antes de la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali: así fue el momento

Según The Telegraph, uno de los medios más reconocidos del Reino Unido, Gianni Infantino, cuando se desempeñaba como secretario general de la Uefa, le habría pagado a una supuesta amante. Según el medio, “la mujer recibió una suma de seis cifras tras la supuesta relación” con el mandatario, quien ahora es el presidente de la Fifa.

No solo eso. Se cree que, durante el supuesto romance de Gianni Infantino con la mujer, de quien no se ha revelado el nombre, la Uefa le pagó un máster en Administración de Empresas (MBA) en una escuela de negocios del Reino Unido.

Según el medio citado, la Uefa, en un comunicado, admitió que se había efectuado ese pago y que estaba al tanto de las acusaciones de que la mujer efectivamente mantenía una “relación sentimental” con Infantino. The Telegraph advierte que existe preocupación por este tipo de situaciones y por el comportamiento de Gianni en ese momento, especialmente ante el “creciente revuelo en torno a su papel como presidente de la Fifa”.

Más datos de la investigación que involucra a Infantino

“Ahora se puede revelar que el asediado presidente de la Fifa, casado y con cuatro hijos, supuestamente mantuvo relación con una empleada subalterna mientras ejercía como secretario general del organismo rector del fútbol europeo (UEFA).

Gianni Infantino se adjudicaría fortuna si lograba llevar a cabo la idea de la capitalización del Mundial. Foto: Getty Images (Diseño Semana)

La investigación de The Telegraph entrevistó a colegas y altos cargos que alegan que Infantino se aseguró de que la mujer se marchara con una indemnización de al menos seis cifras”, dice The Telegraph.

Infantino, en Colombia

Cercano a figuras de la derecha internacional, como el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los anfitriones del pasado Mundial, Gianni Infantino hace acto de presencia en la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella.

La toma de posesión se realiza de manera excepcional en Cali, una ciudad del suroccidente del país golpeada con frecuencia por ataques de guerrillas. Infantino llegó de forma inesperada al país, mientras trata de calmar la presión que tiene a sus espaldas por este nuevo escándalo, sumado al Fifa Forward Enterprise.