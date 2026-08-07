Juan Fernando Quintero llega a Independiente Medellín si los hinchas compran los abonos que el club ha puesto a disposición.

A esto es a lo que está sujeta la contratación del volante de la Selección Colombia. Una estrategia ambiciosa que ha sacado el cuadro poderoso y que ha dado de qué hablar en las últimas horas en el FPC.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

El comunicado que salió en redes sociales con el jugador como protagonista se pensaba que era la confirmación de su fichaje, pero no fue así. Lo que publicó el elenco de Medellín fue una misiva en la que pide el apoyo de los hinchas para conseguir el dinero que les permita tener de nuevo a JuanFer en sus filas.

Esto dice el comunicado del DIM

“Si hay algo que represente a la gente de la República Poderosa es el amor incondicional por estos colores y el hacer todos los esfuerzos necesarios para estar con el equipo de nuestros amores”, iniciaron.

“Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso ambos nos esforzamos para volver a estar juntos”, mencionan del deseo con el que las partes cuentan.

Justo después, el club pide a sus seguidores que entren en el negocio: “Pero para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada”.

“Un estadio lleno cada fin de semana, el equipo del profe Amaranto y con Juanfer a bordo, será una linda historia hasta el título que todos anhelamos”, proyectan.

La cifra a la que se debe llegar es alta y la boletería ya está disponible para su compra: “Abrimos la tercera etapa de venta de abonos; para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio”.

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“Estamos seguros de que volveremos a vivir la fiesta más hermosa en el Atanasio, con Juanfer vistiendo la sagrada”, confía Medellín.

“Solo con tu aliento, comprando tu abono, podremos hacer real la llegada de un hincha rojo, como nosotros, al club de nuestros amores”, terminan en la comunicación que pone condiciones para los seguidores.

“Feliz de llegar a un acuerdo con el club”

En medio de lo que publicó el club, Quintero también compartió, a través de su cuenta de Instagram, un video en el que asegura haber llegado a “un acuerdo con el club”.

“Estoy muy feliz, les agradezco con el alma a toda la junta directiva, al club. Ahora faltan ustedes”, pide el futbolista, con lo que respalda el propósito del club de lograr la venta total de los abonos disponibles.

Efecto contraproducente

Algunos hinchas recibieron de buena forma el comunicado del DIM, pero otros no. Para algunos es una forma de presionar de manera fuerte a la hinchada y no responsabilizarse como institución de las contrataciones para el 2026-II.

En redes sociales los comentarios fueron de este tipo ante la publicación: “Descarados, todo lo que le deben a esta hinchada, y salen con que somos nosotros los hinchas los que tenemos que cumplir; son ustedes los que tienen que cumplir y los títulos que le deben a la hinchada”.

Otro usuario de X escribió: “Este comunicado es una grosería, a esta altura, con la liga empezada, van a vender 20 mil abonos más y no traen a Quintero porque no se llegó a los 40 mil, sean serios”.

A la par de esto, otros decidieron moverse rápido para apoyar a la institución en su aspiración de tener a Quintero, como en 2017.