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Abelardo De La Espriella llegó más unido que nunca con su esposa e hijos a la posesión presidencial: primeras imágenes

El presidente llegó en compañía de su familia, despertando toda clase de reacciones.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de agosto de 2026 a las 5:31 p. m.
Abelardo De La Espriella, presidente electo; su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos.
Abelardo De La Espriella, presidente electo; su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

El 7 de agosto se convirtió en una fecha muy especial para Colombia en 2026, debido al cambio de gobierno que se dio. Gustavo Petro salió de la Casa de Nariño y dio paso a Abelardo De La Espriella, quien ganó en las elecciones con un gran número de votos.

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Tras una larga espera, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, llegó a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali para participar en la ceremonia en la que asumió oficialmente la Presidencia de Colombia.

El mandatario, que lució un traje de Arturo Calle, arribó acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos. A su llegada, se mostró sonriente y saludó a las personas que se encontraban en el lugar antes de ingresar al escenario dispuesto para el acto de posesión.

La primera dama lució un traje rosa de dos piezas de Silvia Tcherassi, mientras que sus hijas, Lucía y Francesca, vistieron de blanco y sus hijos, Salvador y Filippo, de azul marino. Las menores lucieron vestidos elegantes, mientras que los niños llevaron corbata como su progenitor.

Las primeras imágenes de la familia presidencial cautivaron a millones de personas, ya que posaron a unos minutos de que fuera nombrado oficialmente como el nuevo mandatario del país.

En medio del encuentro familiar, De La Espriella aprovechó para dirigir unas palabras a los colombianos y referirse al inicio del periodo presidencial que encabezará durante los próximos cuatro años.

“Es un gran día para la democracia: Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la Patria Milagro”, afirmó el nuevo jefe de Estado.

Finalmente, el mandatario cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de su intervención: “Firme por la patria”.

posesión presidencial Abelardo De La Espriella Presidente
Abelardo De La Espriella, presidente electo; su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

En el acto, se pudo ver cómo el presidente fue felicitado por su familia, dándose un amoroso beso con Ana Lucía Pineda. Cada uno de sus hijos se acercó y lo abrazó, demostrándole el amor y cariño que existía.

Posesión presidente ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia, y su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

El mandatario se mostró afectivo con su hija menor, quien estuvo interactuando con él en medio del acto político.

Posesión presidente ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Posesión presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Daniel Jaramillo
POSESIÓN PRESIDENCIAL ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Presidente Abelardo De La Espriella y sus hijas, Lucía y Francesca. Foto: DANIEL JARAMILLO
POSESIÓN PRESIDENCIAL ABELARDO DE LA ESPRIELLA
Presidente Abelardo De La Espriella y sus hijas, Lucía y Francesca. Foto: DANIEL JARAMILLO