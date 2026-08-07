El significado de la Virgen de Fátima presente en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: esto se le pide

La presencia de la réplica de la Virgen de Fátima en el escenario principal se suma a otros elementos simbólicos que acompañan la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De la Espriella. Su ubicación dentro de la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali ha marcado una diferencia frente a los objetos habituales usados en este tipo de actos oficiales.

El curioso detalle de las sillas en las que se sentará Abelardo De La Espriella durante la posesión presidencial: pocos lo sabían

La imagen religiosa también guarda relación con la forma en que De la Espriella ha expresado públicamente sus creencias durante su trayectoria política.

Durante la campaña presidencial, las referencias a la fe y las manifestaciones religiosas estuvieron presentes en distintos momentos, por lo que la inclusión de la Virgen de Fátima en la posesión mantiene esa línea simbólica en el inicio de su mandato.

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Los símbolos comienzan a marcar el ambiente en la Arena USC. En el escenario donde se posesionará Abelardo de la Espriella fue instalada una imagen de la Virgen de Fátima.



🙏 Las manifestaciones de fe han acompañado al hoy presidente desde su… — Reporte Ya (@ReporteYa) August 7, 2026

De esta manera, la ceremonia no solo concentra los actos protocolarios propios de una posesión presidencial, sino que incorpora elementos que buscan representar aspectos de la identidad y el discurso del nuevo mandatario.

La réplica de la Virgen de Fátima se convierte así en uno de los detalles que más atención genera entre los asistentes y quienes siguen el desarrollo del evento.

¿Qué simboliza la Virgen de Fátima?

Se trata de una advocación con la que, dentro del catolicismo, se venera a la Virgen María. Su significado está relacionado con un llamado a la conversión, la paz mundial, la oración diaria del rosario y la penitencia, a partir de las apariciones que, según la tradición católica, tuvieron lugar en 1917 ante tres pastorcitos en Fátima, Portugal.

Otro aspecto que ha llamado la atención son las sillas destinadas a De La Espriella y a los máximos representantes del Congreso. Se trata de piezas que pertenecieron a Joaquín de Caicedo y Cuero, militar caleño y una de las figuras destacadas de la independencia de Colombia.

Esto deja en evidencia que estos muebles, además de cumplir una función dentro de la ceremonia, estarán vinculados con un episodio importante de la historia del país durante el inicio del nuevo Gobierno.