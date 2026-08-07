Desde Cali, el presidente Abelardo De La Espriella le envió un mensaje contundente al pueblo colombiano durante su posesión presidencial, al señalar que el país entra en una nueva etapa marcada por la recuperación del orden, la autoridad y la libertad.

El mandatario destacó el significado de que la ceremonia se realizara en el Cantón Militar Pichincha, un lugar que, según sus palabras, representa la memoria de quienes conquistaron la independencia y simboliza el papel de la Fuerza Pública en la defensa de las libertades nacionales.

Presidente Abelardo De La Espriella llega al Batallón Pichincha para la toma de mando ante las Fuerzas Militares. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Durante su intervención, De La Espriella también evocó la figura de Joaquín de Caicedo y Cuero, prócer y mártir de la independencia, cuya trayectoria vinculó de manera permanente con la causa de la libertad.

Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia: se posesionó en una ceremonia inédita en Cali

El presidente aseguró que ocupar la silla que perteneció a esta figura histórica representa una responsabilidad y un compromiso con los principios que dieron origen a la nación.

#PosesiónPresidencial | 🔴 EN VIVO: "Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad": presidente Abelardo De La Espriella.https://t.co/Pd5Wi1gdeB pic.twitter.com/3so60KmCIK — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

En su discurso, el mandatario sostuvo que la independencia no puede entenderse únicamente como un acontecimiento del pasado. Por el contrario, afirmó que debe ser preservada y defendida diariamente mediante valores como el valor, la disciplina, la unidad y el respeto por la ley.

“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó De La Espriella.

La elección de Cali como escenario de su mensaje también tuvo un significado especial. De La Espriella recordó que la capital del Valle del Cauca ha estado estrechamente vinculada con la historia nacional, pero también ha enfrentado durante años problemáticas relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico y la violencia.

En ese contexto, el presidente presentó su declaración como un llamado a recuperar la autoridad del Estado y fortalecer la seguridad en el territorio nacional. Su mensaje estuvo dirigido a reafirmar la importancia de las instituciones y de la Fuerza Pública como garantes de la tranquilidad y las libertades de los ciudadanos.