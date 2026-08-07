Abelardo De La Espriella señala que “no se abrirá camino a una constituyente de ninguna naturaleza”

Durante su discurso de posesión, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró este viernes, 7 de agosto, que su Gobierno mantendrá una relación de respeto y cooperación con la Rama Judicial y descartó la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente para modificar las instituciones del Estado.

“Mi Gobierno nunca va a señalar ni a atacar a los jueces”, afirmó el mandatario, al establecer como uno de los principios de su administración el respeto por la independencia de la justicia.

Presidente Abelardo De La Espriella llega al Batallón Pichincha para la toma de mando ante las Fuerzas Militares. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En su intervención, sostuvo que la relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial estará fundamentada en el “trabajo armónico y colaborativo”.

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La declaración hizo parte de los planteamientos institucionales presentados por el nuevo presidente durante su discurso de posesión, desde el batallón Pichincha, en el que definió las bases de la relación que su Gobierno pretende mantener con las demás ramas del poder público.

De La Espriella señaló que las diferencias entre el Ejecutivo y los jueces deberán abordarse dentro de los canales institucionales, sin recurrir a señalamientos o ataques públicos. De esta manera, planteó una relación basada en el respeto a las competencias de cada rama y en la cooperación para el funcionamiento del Estado.

En el mismo discurso, el presidente se refirió a la posibilidad de promover una Asamblea Constituyente. Frente a esta alternativa, fue enfático al señalar: “En mi Gobierno no habrá constituyente para alterar las instituciones a capricho de quienes gobiernan”.

El presidente Abelardo de La Espriella anunció que en su gobierno no se convocará a ninguna Constituyente — Yesid Lancheros (@YesidLancheros) August 7, 2026

La declaración del presidente también señaló la necesidad de preservar los límites entre las distintas ramas del poder público.

Al referirse a los jueces, De La Espriella planteó que el Ejecutivo debe reconocer la autonomía de la Rama Judicial y evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como una presión sobre sus decisiones. Su mensaje durante la posesión fue presentado como una apuesta por mantener canales institucionales de diálogo y cooperación.