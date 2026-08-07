Piter Albeiro comparte emotiva foto con don Luis, el vendedor de panela que invitó a la posesión presidencial

El comediante y empresario colombiano Alejandro Leiva, conocido en la industria del entretenimiento como Piter Albeiro, volvió a ser tendencia en redes tras hacer pública una fotografía en compañía de Luis Felipe Yagüe, popularmente reconocido como don Luis o el señor de la panela.

Emotivo gesto en la posesión: el Señor de la Panela le ajusta la banda presidencial a Abelardo De La Espriella

El encuentro inmortaliza una promesa que el humorista realizó semanas atrás, en medio del revuelo mediático originado por un acto de intolerancia política en el departamento del Caquetá.

La historia de don Luis, un vendedor ambulante oriundo de Florencia, saltó a la luz pública a través de un video grabado y difundido por el docente Franklin Gamboa Tabares. En el video, se observa a Yagüe desde una ventana ofreciendo sus productos, mientras el ciudadano le recrimina su orientación electoral diciendo: “No le voy a seguir comprando a los que votaron para que nos destripen”. La reacción de desconcierto del comerciante generó una ola de indignación y solidaridad masiva en redes sociales.

Ante la rápida viralización de las imágenes, diversas figuras del espectáculo y la política nacional se manifestaron.

Entre las reacciones más destacadas estuvo la de Piter Albeiro, quien utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su respaldo al comerciante.

En su momento, el comediante recordó pasajes del debate público nacional y afirmó: “Yo recuerdo cuando Abelardo decía: ‘Ustedes vendan su panela que nosotros vendemos la nuestra’. Yo creo que a don Luis Felipe lo tenemos que apoyar sí o sí. Vamos a hacer lo que sea posible para que don Luis Felipe pueda estar en la posesión del presidente, yo cubro los gastos para que vaya como se lo merece un defensor de la patria”.

Posteriormente, el entonces presidente electo Abelardo De La Espriella formalizó una invitación pública a Yagüe para asistir a la ceremonia, calificándolo como víctima de discriminación por sus posturas políticas y asegurando la logística para su desplazamiento.

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La reciente fotografía difundida por el comediante confirma el reencuentro entre ambas figuras. Durante los actos protocolarios de la jornada de posesión, Luis tuvo una participación comentada al acercarse al mandatario para ajustar la banda presidencial sobre su pecho, un hecho inédito dentro de los esquemas habituales de este tipo de ceremonias.

Piter Albeiro celebró la presencia de Yagüe en el evento. La imagen compartida por el comediante registró miles de interacciones en pocas horas.