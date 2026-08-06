Piter Albeiro no se contuvo y habló sobre María Fernanda Cabal; hizo inesperada confesión: “Un día de mi vida”

María Fernanda Cabal se mantiene como una de las figuras con mayor presencia en el panorama político colombiano, especialmente por sus constantes pronunciamientos sobre asuntos de interés nacional y las posiciones que ha defendido en diferentes debates.

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Su actividad en redes sociales también ha contribuido a mantenerla en el foco de la opinión pública. Sus publicaciones suelen provocar numerosas reacciones y discusiones entre usuarios con posturas políticas diversas, tanto entre quienes respaldan sus planteamientos como entre aquellos que los cuestionan.

Recientemente, la exsenadora fue foco de reacciones tras una publicación que hizo Piter Albeiro en redes sociales. El empresario soltó una confesión relacionada con un tema muy comentado, despertando interés en más de uno.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el artista compartió dos trinos en los que se refirió a María Fernanda Cabal, exaltando su labor política. En ambos textos mencionó la admiración que sentía por la excongresista, insinuando un deseo que tenía.

Piter Albeiro apuntó que la famosa estaba en su top de grandes mujeres de la política colombiana, al igual que Claudia Carrasquilla.

“Hay muchas mujeres que admiro de la vida política nacional, la mayoría de derecha, unas pocas de izquierda, pero sin duda alguna, en mi top de quienes yo me siento plenamente representado en sus convicciones y creencias, son María Fernanda Cabal y Claudia Carrasquilla… para ellas mi disposición siempre en búsqueda de la seguridad y el respeto de la ley”, escribió.

No obstante, el humorista reveló que si algún día Colombia elegía a una mujer como presidenta, esperaba que fuera María Fernanda Cabal.

“Si un día de mi vida quiero que una mujer sea presidente de Colombia, que Dios quiera y sea María Fernanda Cabal”, escribió en otra publicación.

Es importante resaltar que Piter Albeiro ha destacado en redes sociales por su activismo político, defendiendo las ideologías de derecha en el país.