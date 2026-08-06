Margarita Rosa de Francisco tiró ácida pulla a Petro, a días de que termine su Gobierno: “Ha sido inaceptable”

Margarita Rosa de Francisco continúa siendo una de las figuras del entretenimiento colombiano que más participa en el debate político a través de las redes sociales. La actriz y escritora suele utilizar sus plataformas para compartir reflexiones sobre la actualidad del país, especialmente en temas relacionados con la coyuntura nacional.

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Sus publicaciones generan un amplio intercambio de opiniones. Mientras algunos usuarios respaldan sus planteamientos, otros expresan desacuerdo con sus posiciones, convirtiendo cada uno de sus mensajes en un asunto de discusión dentro del entorno digital.

En los últimos días, la artista volvió a llamar la atención tras conceder una entrevista a Tercer Canal, espacio en el que habló sobre el panorama político del país luego de las elecciones presidenciales. Durante la conversación, aseguró que ha asumido lo ocurrido el pasado 21 de junio como parte de un proceso personal.

En ese contexto, Margarita Rosa manifestó que Abelardo De La Espriella es el nuevo presidente de Colombia y reconoció que esa realidad no cambiará, independientemente de que le guste o no el resultado de los comicios. Sus declaraciones no tardaron en causar reacciones y reavivar el debate entre quienes siguen de cerca sus opiniones sobre la política nacional.

En este mismo espacio habló de Gustavo Petro, quien está a horas de terminar su Gobierno. La escritora fue certera con sus palabras, reconociendo que no se arrepentía de apoyar las ideas del mandatario, pero sí de algunas acciones que tomó.

Según mencionó en la charla, uno de los temas que más le chocaron del jefe de Estado fue el manejo que le dio a lo relacionado con lo femenino. En ese instante, tiró una ácida pulla, refiriéndose a que le parecía algo no válido.

“Toda la relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido inaceptable, inaceptable”, puntualizó.

“He llegado a la conclusión de que no puedo poner mi cara, no puedo poner toda mi persona en la brasa pública por otra persona”, dijo.