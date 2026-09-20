Lina Tejeiro habló de su parto y de la llegada de Gael: “Dios decidió que septiembre era el momento perfecto”

Lina Tejeiro ya tiene a Gael en sus brazos. La actriz contó que tenía previsto que su hijo naciera en octubre, pero finalmente las circunstancias hicieron que su llegada se adelantara.

La actriz compartió con sus seguidores una reflexión sobre el parto y aseguró que, aunque había planeado una fecha para la llegada del bebé, finalmente todo ocurrió de una manera diferente.

“Bienvenido, amor de mi vida”: Lina Tejeiro comparte la primera foto de Gael tras su nacimiento

Un cambio de planes y un nuevo rumbo

“Aprendí que podía llevarme el mejor premio sin siquiera estar compitiendo”, escribió Lina al comenzar su mensaje, en el que también habló sobre los planes que las personas hacen y cómo, en su caso, las circunstancias terminaron tomando otro rumbo.

La actriz contó que esperaba que Gael naciera el próximo 3 de octubre, pero finalmente el bebé llegó durante septiembre. Según explicó, el cambio estuvo relacionado con su salud y la de su hijo.

“Dios decidió que septiembre era el momento perfecto. Por mi salud, por la de él y porque, una vez más, sus planes fueron mejores que los míos”, expresó.

Lina también agradeció a las personas que estuvieron a su lado durante este proceso, especialmente a quienes estuvieron pendientes de su salud y de la de Gael durante los días que permaneció en la clínica.

La actriz destacó que ese tiempo también fue importante para su cuidado y recuperación, algo que, según sus palabras, le permitió llegar al momento actual sintiéndose al 100 % para estar con su hijo.

Uno de los agradecimientos más especiales fue para su mamá, Vibiana Tejeiro, a quien reconoció por su amor, sus cuidados y su acompañamiento. “Hoy más que nunca te valoro, te amo y te respeto”, escribió Lina.

También mencionó a sus hermanos, Andrés y Felipe Tejeiro, por acompañarla y brindarle fuerza durante este tiempo, además de agradecer a toda su familia por estar pendiente de ella y de Gael.

Al final de su mensaje, Lina resumió el significado que tiene para ella esta nueva etapa con unas palabras dedicadas directamente a su hijo: “Llegaste, Gael. 🩵 Y con tu llegada, nací yo también”.

Algunos de los momentos que vivió durante el nacimiento de su hijo Gael.

La actriz también compartió imágenes de algunos de los momentos que rodearon el nacimiento de Gael. En las fotografías dejó ver parte de esta experiencia íntima, permitiendo a sus seguidores conocer un poco más de lo que vivió durante la llegada de su hijo.

Las imágenes acompañan el mensaje con el que Lina anunció esta nueva etapa y muestran la emoción detrás de uno de los momentos más importantes de su vida. Con Gael finalmente a su lado, la actriz decidió compartir con su comunidad algunos recuerdos de esos primeros instantes como mamá.

En su mensaje, la actriz también dejó ver el significado personal que ha tenido este proceso.

Más allá de la fecha que había imaginado para el nacimiento de su hijo, aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza sobre aceptar los cambios y confiar en que las cosas pueden suceder de una manera distinta a la planeada.