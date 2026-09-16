Lina Tejeiro quedó en shock al ver a su mánager sin cabello tras las quimioterapias: su reacción quedó en video

Lina Tejeiro vivió un momento junto a su mánager, Claudia Serrato, quien atraviesa un proceso contra el cáncer de mama y decidió mostrarle a la actriz cómo luce después de comenzar sus quimioterapias.

Mánager de Lina Tejeiro, entre lágrimas, habló de su lucha contra el cáncer y expuso decisión: “Tendrías que estar en mi piel”

Serrato contó desde abril que fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces, ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de su tratamiento, incluyendo exámenes, ecografías y sesiones de quimioterapia. Aunque la noticia inicialmente la conmovió, también aseguró que mantiene su fe en Dios y confía en que todo saldrá bien.

Antes de comenzar las quimioterapias, la mánager recibió una noticia positiva: los médicos no encontraron restos negativos en su cuerpo. Sin embargo, le recomendaron continuar con el tratamiento como una medida para reducir el riesgo de futuras complicaciones.

Claudia Serrato, mánager de famosos. Foto: Instagram @clauserratomanage / Montaje SEMANA

Una de las etapas del proceso implica la caída del cabello, por lo que Serrato decidió adelantarse y cortárselo por voluntad propia. Posteriormente, optó por utilizar una peluca en algunos momentos, pero quiso compartir con personas cercanas cómo se veía sin ella.

“Quería estrenar mi calvita fuera e casa jajajaja y justo el día siguiente a raparme debía ir a trabajar con mi Fernandix a su casa. Ahí en medio de un ambiente muy familiar en el que me siento una más, decidí hacer el unboxing de mi pelada jajaja y aproveché que estaban su mami y su hermano Pipe para sorprenderlos. Gracias familia Tejeiro por su cariño y piropos para mi”, escribió la mánager.

La reacción de Lina Tejeiro quedó captada durante una sesión de fotos en la que también participaron la mamá de la actriz y Gael. En medio de la jornada, Claudia se quitó se peluca y dejó al descubierto su cabeza.

La actriz reaccionó con sorpresa al verla. Abrió los ojos y observó con atención el rostro de su mánager, mientras ambas hablaban sobre el cambio de apariencia que había dejado el tratamiento.

Lejos de hacer comentarios negativos, Lina expresó su admiración y le aseguró: “Te ves hermosa, tienes una cabeza divina”.

Mánager de Lina Tejeiro se destapó y se sinceró sobre cómo es trabajar con Lina Tejeiro

El momento también fue compartido luego por Claudia en sus redes sociales, donde recibió varios mensajes de apoyo. El post mostró una faceta cercana entre ambas y dejó ver el acompañamiento que la actriz le ha brindado durante este proceso.

Lina, además, aprovechó los comentarios de la publicación para reiterar lo que sintió al verla de esta manera:

“Te amo y te ves hermosa. Gracias por compartir conmigo y con nosotros un momento tan íntimo y tan tuyo. Verte así me conmueve profundamente. Tan real, tan tú. Te admiro más de lo que puedo poner en palabras y me siento muy afortunada de poder estar cerquita de ti en este camino. Te amamos”, escribió Tejeiro.

Mánager de Lina Tejeiro mostró que se quitó el cabello por su proceso de quimioterapias, y la actriz reaccionó. Foto: Instagram: @clauserratomanager

Para Claudia, mostrar su proceso en redes ha significado compartir tanto los momentos difíciles como las noticias alentadoras que ha recibido durante estos meses.

La caída del cabello, aunque es uno de los efectos asociados al tratamiento, también se convirtió en una decisión personal sobre la manera de afrontar esta nueva etapa.