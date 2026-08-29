Iván Marín aclaró la polémica con Lina Tejeiro y sorprendió con su confesión: “Ni ella se acuerda”

La supuesta rivalidad entre Iván Marín y Lina Tejeiro, que llamó la atención de los seguidores de MasterChef Celebrity 2026, parece haber quedado únicamente como parte de la dinámica que ambos protagonizaron frente a las cámaras de la exitosa producción.

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Tras su eliminación del programa de cocina del Canal RCN, el comediante se refirió recientemente al tema y aseguró que, lejos de existir un enfrentamiento entre los dos, actualmente mantienen una buena relación.

Durante una entrevista en Buen Día, Colombia, matutino del mismo canal de televisión, Marín explicó que después de abandonar la competencia ha tenido la oportunidad de coincidir nuevamente con Tejeiro y los encuentros han transcurrido con normalidad. Por esta razón, considera que la percepción de una enemistad entre ambos fue mucho mayor en redes sociales que en la vida real.

El comediante hizo parte de los famosos de 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: RCN

El humorista también habló del tema durante una conversación con el creador de contenido Juanda Botia, y recordó las diferencias que surgieron durante el reality gastronómico. Según había contado Tejeiro en sus redes sociales, todo habría comenzado a raíz de un comentario realizado por Marín que no fue de su agrado.

Sin embargo, el comediante aseguró que actualmente ninguno de los dos tiene claro cuál fue exactamente la frase que habría desencadenado la situación. Ante esto, decidió ofrecerle una disculpa pública a su excompañera.

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“Lina también se tomó muy en serio lo que no sé qué dije, que ni ella misma se acuerda qué dije, pero si fue algo que le molestó le ofrezco disculpas públicas”, manifestó frente a sus seguidores.

Marín también puso en perspectiva la manera en que el público interpretó sus constantes pullas durante el programa. De acuerdo con su versión, ambos disfrutaban de esa dinámica y no percibían el intercambio como una verdadera confrontación, hasta que vieron el revuelo que se generó en distintas plataformas, meses después de que las grabaciones llegaron a su fin.

Para el comediante, esos momentos incluso aportaban un elemento de entretenimiento adicional a la competencia. Ahora, tras su salida de la producción continuará con sus proyectos en comedia y uno de estos estará dedicado a su paso por ‘la cocina más importante de Colombia’.