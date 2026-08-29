Cierres totales y un nuevo puente en Bogotá: así cambia la movilidad en la Autopista Sur y la 68

Las diferentes obras que se adelantan en Bogotá han generado cambios en la movilidad de la capital y han impactado algunos de sus principales corredores viales. La Secretaría de Movilidad informó a la ciudadanía que, desde este lunes 31 de agosto, entrará en vigencia una nueva serie de modificaciones en la Autopista Sur y la avenida 68, debido a las obras de construcción de TransMilenio.

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Este cambio contempla el cierre total de los carriles BRT situados en la zona del deprimido de la Autopista Sur con Av. Carrera 68, tras la autorización de la nueva fase de movilidad que permite avanzar con la construcción de la troncal TransMilenio de la Av. Carrera 68 (Grupo 1).

Para seguir garantizando el tránsito en este sector, la Secretaría de Movilidad autorizó la apertura de manera parcial y provisional del puente vehicular de Venecia ubicado en la Autopista Sur por Av. Carrera 68.

Cierre y nuevo puente en la Autopista Sur con Carrera 68. Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta gráfica corresponde al Plan de Manejo de Tránsito (PMT) dispuesto por las autoridades, que detalla cómo deberán circular los vehículos particulares, el transporte masivo y la carga pesada durante las intervenciones.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT): desvíos y etapas

Operación de TransMilenio (BRT)

Los buses articulados dejarán de circular por el deprimido y trasladarán su recorrido al puente vehicular, utilizando el ramal en sentido occidente-oriente para operar en ambos sentidos de circulación.

Tráfico particular en Etapa 1 (Occidente - Oriente / Norte)

Quienes transiten por la Autopista Sur de occidente a oriente continuarán su flujo por la calzada paralela. Quienes necesiten conectar con la Av. Carrera 68 hacia el norte deberán subir al puente vehicular para tomar el ramal de conexión.

Retorno a Venecia en Etapa 2

Una semana después de iniciar la primera fase, se habilitará de nuevo el retorno en la intersección de la Autopista Sur con Av. Carrera 68 para los conductores que vienen de oriente a occidente y buscan reingresar al barrio Venecia o tomar rumbo al oriente.

Restitución de paraderos

Al culminar la Etapa 2, se restablecerán las rutas del SITP y los paraderos del barrio Venecia a sus ubicaciones habituales.

Cambios para vehículos de carga pesada, peatones y ciclistas

Para evitar represamientos y cuidar la infraestructura operativa del sector, los camiones de más de tres ejes tendrán restricciones específicas:

Desde la Autopista Sur (occidente-oriente): Si se dirigen al norte por la Av. Carrera 68 o la Av. NQS, deberán desviarse por la Av. Boyacá al norte .

Si se dirigen al norte por la Av. Carrera 68 o la Av. NQS, deberán desviarse por la . Desde la Av. Boyacá (sur - norte): Los camiones que busquen conectar con la Av. Carrera 68 o la Av. NQS tendrán que continuar de manera directa por la misma Av. Boyacá.

La infraestructura peatonal y los tramos de ciclorruta del sector seguirán habilitados mediante pasos seguros debidamente señalizados. La SDM instó a los transeúntes a cruzar únicamente por las esquinas e intersecciones, atender la señalización de obra y acatar las indicaciones de los auxiliares de tráfico en la zona.