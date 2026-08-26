En Bogotá, la Secretaría de Movilidad anunció la instalación de 18 nuevas ‘cámaras salvavidas’, también conocidas como cámaras de fotodetección o fotomultas, generando una gran polémica entre la ciudadanía y hasta cuestionamientos con miembros del Gobierno nacional y algunos congresistas.

Aunque el presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra ellas y desde diferentes sectores piden a la Alcaldía la suspensión de su instalación, la secretaría no ha desistido y, por el contrario, los funcionarios distritales ya trabajan en su colocación.

María Fernanda Ortiz, la secretaria de Movilidad de Bogotá, ya ha defendido anteriormente estas llamadas “cámaras salvavidas” y anunció a la ciudadanía que, al menos, las primeras 18 empezarían a generar comparendos desde este 12 de septiembre.

¿En dónde quedan todas las cámaras de fotomultas en Bogotá?

Ortiz publicó este miércoles un nuevo video en sus redes sociales oficiales, aclarando lo que serían los mitos y las verdades de estas cámaras en Bogotá.

El primer punto que abordó fue la recaudación de dinero, pues la secretaría afirmó que el objetivo de la instalación de estas no es recaudar fondos, sino “salvar vidas”.

En contraste, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño reveló que con estas cámaras salvavidas Bogotá ha recaudado entre 2024 y 2026 $ 552.000.000.000, imponiendo comparendos a conductores que en su mayoría transitaban entre 57 y 60 km/h.

La secretaria Ortiz también aseguró que en los tramos donde se han instalado las cámaras se han reducido entre el 18 % y el 30 % de las fatalidades en siniestros viales, asegurando que estas “son disuasorias para que todos cumplamos las normas de tránsito”.

Frente a la forma en la que estas imponen multas, Ortiz aclaró que no multan automáticamente a los conductores, pues explicó que las cámaras solo registran posibles infracciones, pero que posteriormente son validadas por un agente de tránsito.

Este punto es normativo y, de hecho, es uno de los principales puntos que el Ministerio de Transporte colocará bajo la lupa con la anunciada auditoría.

Los cinco puntos clave que el Gobierno auditará en todas las cámaras de fotomultas en Colombia

La secretaria también desmintió la señalización de estas cámaras y especificó que en Bogotá todas cuentan con su respectiva advertencia, aclarando que son visibles para todos los conductores.

Por último, Ortiz insistió en que todas las cámaras de fotodetección instaladas en Bogotá tienen la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que no operan ilegalmente.

Mucho se dice sobre las cámaras salvavidas… pero no todo lo que se escucha es cierto.



En este video te aclaramos algunos de los mitos más comunes y te contamos cómo funcionan realmente.



El propósito principal de estas cámaras es salvar vidas. Por eso, su función es… pic.twitter.com/evwwPiUliy — María Fernanda Ortiz (@Maferoc) August 26, 2026

Esta última autorización es clave para la operatividad de estas cámaras.

A propósito, el diario El Tiempo reveló que la Alcaldía de Bogotá ya cuenta con el aval de la ANSV para la instalación de nuevas cámaras que sumarían 41 a las más de 120 que actualmente operan en los principales corredores de la capital. Esto fue catalogado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como un “abuso con los bogotanos”.