China es uno de los países potencia en la electrificación vehicular. Marcas de este país como BYD dominan el mercado a nivel global y cada vez logran tener mayor protagonismo con estas tecnologías en el sector automotor. Sin embargo, la industria automotriz china no ha detenido la producción ni el desarrollo tecnológico de los motores de combustión.

Esto no es sinónimo de retroceso, pues los vehículos eléctricos cada vez están mejor posicionados en el mercado, pero expertos de diferentes entidades como la Agencia Internacional de la Energía advierten que aún le falta mucho trecho a esta industria para dominarla en su totalidad. Su más reciente reporte indica que los vehículos de combustión siguen dominando a nivel global.

De acuerdo con su reporte, esto responde a una realidad clave y es que la renovación total del parque automotor global no solo depende de la fabricación de estos vehículos. Para que esta se dé, es necesario que en los territorios estén todas las condiciones dadas para que así los propietarios puedan explotar su potencial. Problemáticas como la falta de cargadores vehiculares no permiten la rápida transición.

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El mundo todavía se acopla a estas nuevas tecnologías y las necesidades que trae consigo. Foto: Getty

Esto se concluye en una afirmación: el ritmo de transición depende de la capacidad de adaptación de los territorios para la renovación del parque automotor. China comprende que distintos países tienen algunas limitaciones y, realmente, tanto naciones desarrolladas tecnológicamente como las subdesarrolladas aún están en el proceso de acoplamiento.

Ahora bien, la Agencia Internacional de Energía insiste en que cada vez más los motores de combustión son fabricados para vehículos híbridos, por lo que expone otros 3 pilares clave que promueven la producción de motores en China:

El furor de los vehículos híbridos

Si bien estos vehículos no son totalmente convencionales, su funcionamiento sí exige del combustible tradicional, permitiendo tener muchos beneficios de los vehículos eléctricos sin descuidar su dependencia de la combustión. Estos automóviles se han logrado posicionar con mucha más eficiencia en el mercado, exigiendo la producción de vehículos de combustión.

Alternativa frente a las barras arancelarias

Además de que los consumidores los prefieren, el factor arancelario también promueve la fabricación de los vehículos híbridos, pues, en diferentes países, la compra de estos automóviles híbridos permite tener beneficios tributarios, incentivando la adquisición de ellos.

Aprovechamiento de la capacidad industrial instalada

La producción de vehículos a combustión permite mantener la operatividad de las plantas de operación, la conservación de proveedores y la retención del personal capacitado que durante años ha hecho parte de la industria.