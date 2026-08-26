MG4 EV Urban: el carro eléctrico que busca cambiar las reglas con un precio especial por tiempo limitado

Ante el auge de vehículos eléctricos que ha tenido un alto impacto en el sector automotor de Colombia, distintas marcas han estado ofreciendo nuevos modelos por precios accesibles durante un tiempo estipulado.

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Esto ha sido el caso de la marca de carros MG, que ha presentado su nueva unidad eléctrica llamada la MG4 EV Urban, que busca competir con los modelos que se encuentran en el mercado.

El coche se encarga de responder al nivel de exigencias que se viven hoy en día en la movilidad actual, ofreciendo un diseño moderno, dimensiones equilibradas y una conducción eléctrica que está hecha para ofrecer un trayecto más suave, eficiente y confiable.

Los beneficios sirven tanto para los conductores que realizan recorridos diarios, reuniones, diligencias o planes de fin de semana. La unidad está disponible en todos los concesionarios autorizados a partir de $69.990.000 en la versión Comfort, y desde $79.990.000 para la Deluxe.

La marca recalca que estos precios son por tiempo limitado hasta el 30 de septiembre.

Características de la MG4 EV Urban

La MG4 EV Urban es un coche eléctrico orientado a la conducción urbana que invita a los conductores a sentir una nueva energía que combina un diseño de líneas británicas con los avances de la tecnología china.

El vehículo se encuentra impulsado por un motor eléctrico que se encarga de producir 161 hp y 250 Nm. Adicionalmente, el carro tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos.

En cuanto a su velocidad, el coche puede alcanzar un tope máximo de 160 km/h.

La autonomía del vehículo puede llegar hasta los 325 kilómetros bajo el ciclo WLTP, según el fabricante. Foto: MG - API

Por otro lado, el MG4 EV Urban tiene una batería ultradelgada de 42,8 kWh que se encarga de ofrecer una autonomía de hasta 325 km WLTP / 382 km NEDC, la cual varía de acuerdo a las condiciones ambientales, geográficas y el estilo de conducción que tenga el usuario.

Adicionalmente, el carro presenta cinco modos de conducción, siendo estos Normal, Eco, Sport, Nieve y Personalizado.

En el interior del vehículo, se destaca una pantalla táctil HD de 12,8 pulgadas, por la cual se pueden gestionar funciones claves del coche, así como temas de navegación y entretenimiento con una visualización clara y moderna.

El vehículo alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, de acuerdo con sus especificaciones técnicas. Foto: MG - API

Este se complementa con un panel digital de 7 pulgadas para el conductor, que presenta la información más importante de forma práctica durante el recorrido.

Si el usuario desea una experiencia mucho más cómoda y segura, puede conservar mandos físicos para volumen y climatización.