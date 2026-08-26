Comunicado oficial de la FCF sobre Ramón Jesurún: se definió su futuro y el del Comité Ejecutivo

A pesar de la demanda que hubo contra su continuidad, Ramón Jesurún fue ratificado como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para el periodo 2026-2030.

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“El Comité Ejecutivo quedó integrado por Ramón Jesurún Franco, reelegido por segunda vez consecutiva como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el periodo 2026-2030; los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, así como por Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez”, indicó el comunicado oficial.

La reelección de Jesurún estaba asegurada desde hace varios meses; sin embargo, existieron dudas por una ley que prohíbe ser reelegido en tres periodos consecutivos para el cargo de presidente. No obstante, el Ministerio del Deporte dio visto bueno después de analizar los argumentos de ambas partes.

Cabe recordar que el dirigente barranquillero asumió la presidencia en 2015 como reemplazo de Luis Bedoya. Al final de este mandato completará 15 años al frente de la FCF: tres como encargado y 12 como presidente en propiedad.

Ramón Jesurún, presidente hasta 2030

“En el marco de las decisiones de la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) del mes de marzo, este miércoles 26 de agosto se reunieron los integrantes elegidos por la Asamblea y que iniciarán oficialmente un nuevo periodo de cuatro años de labores, 2026-2030, el próximo 28 de agosto de 2026″, expresó el comunicado.

Jesurún será la principal cabeza del fútbol en Colombia y el encargado de tomar las decisiones más importantes. En 2030 ya no podrá ser reelegido, por lo que habrá un cambio sustancial en la línea de mando de la FCF.

Producto de esta reunión, “también quedaron conformadas las siete Comisiones Asesoras de la Federación, cuyos integrantes acompañarán la gestión del Comité Ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo de la FCF también durante el periodo 2026-2030″.

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: FCF

Así le ha ido a la FCF con Jesurún

Entre los principales logros de Jesurún como presidente de la FCF están la clasificación a los mundiales de 2018 y 2026, la consolidación de la Liga Femenina en Colombia y mejoras tangibles en divisiones menores y la sostenibilidad comercial de la entidad.

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Sumado a eso, Jesurún fue abanderado de la construcción e inauguración del Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento para la Selección Colombia en Barranquilla.

El presidente de la FCF ha recibido críticas por decisiones deportivas relacionadas con temas principales como la elección del técnico de la Tricolor. Los casos más sonados fueron la salida de José Pékerman en 2018, la destitución de Carlos Queiroz en 2021 y la renovación de Néstor Lorenzo en 2026.

Jesurún también tuvo que dar la cara durante el escándalo por la reventa de boletería en los partidos de la Selección en Barranquilla durante las eliminatorias a Rusia 2018.