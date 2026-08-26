Por el terremoto, equipo de Liga BetPlay no volverá a jugar en su estadio en 2026: anuncio oficial

A lo largo del último mes, el fútbol colombiano también ha tenido que sobreponerse a las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó varias ciudades afectadas, entre ellas Cali, Manizales y Pereira.

Precisamente, sobre esta última se conoció una confirmación en las últimas horas: el estadio Hernán Ramírez Villegas no volverá a estar disponible en lo que resta del año para que el cuadro matecaña dispute allí sus partidos como local.

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Según informó el mismo club en un comunicado oficial difundido el pasado martes, la entidad señaló: “Recibimos la notificación de la Cordep, entidad que administra el Hernán Ramírez Villegas, de que en lo que resta del año 2026 no se puede utilizar el estadio para ningún evento deportivo o cultural, luego de las afectaciones que sufrió el principal escenario de los pereiranos por el terremoto del 10 de agosto”.

Esto se debe a que “la Alcaldía de Pereira debe adelantar diferentes revisiones y reparaciones por los daños ocasionados, pensando en la seguridad de los asistentes a los diferentes encuentros deportivos”.

“Seguiremos trabajando y buscando alternativas para afrontar los compromisos en condición de local, con el objetivo de que nuestra gran hinchada pueda apoyar al Grande Matecaña”, señaló el club sobre el plan que pondrá en marcha para resolver la emergencia.

Así quedó el Hernán Ramírez tras el terremoto

Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Mientras continúan las evaluaciones sobre las pérdidas y los daños ocasionados por el sismo, el estadio Hernán Ramírez Villegas también presentó importantes afectaciones.

Un video difundido días después de la emergencia evidenció el deterioro en varias zonas internas del escenario deportivo. Las imágenes, registradas por el periodista Julián Céspedes, permitieron observar daños estructurales de consideración.

Así está el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira pic.twitter.com/tXJwqjdRGC — Julián Céspedes (@JulianMCespedes) August 12, 2026

En la grabación, de más de un minuto, se aprecian varios muros agrietados y quebrados, algunos de ellos completamente derrumbados, así como otros sectores que requerirán trabajos de intervención y reconstrucción.

La zona afectada corresponde a los túneles ubicados junto al terreno de juego, espacios por los que habitualmente transitan los equipos y funcionarios antes y después de los partidos de la Liga BetPlay.

Sede alterna para Pereira

Después del movimiento de tierra registrado a comienzos de agosto, al Deportivo Pereira le ha resultado sumamente complejo disputar sus partidos con normalidad.

Varios de los encuentros correspondientes al club de Risaralda fueron aplazados. La última vez que se le vio jugar fue el pasado viernes 21 de agosto, cuando visitó a Alianza FC y consiguió un empate 0-0.

Para los dirigidos por Arturo Reyes, su próxima salida sería el lunes 31 de agosto, cuando visiten al Deportivo Pasto en el juego por la fecha 8 de la liga colombiana.

De cara a los compromisos como local en los que debería medirse con Independiente Medellín y Millonarios, respectivamente, tendría que disputarlos en una sede alterna. El estadio del que se habla es el Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal, Casanare.