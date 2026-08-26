¿De qué murió Tim Curry? Se conocen las primeras versiones

El mundo del entretenimiento internacional recibió un nuevo golpe tras confirmarse la muerte de otro reconocido rostro de Hollywood. Tras el deceso de Dolly Parton, las miradas se posaron en la noticia que confirmó la pérdida de un famoso artista.

Murió Tim Curry, famoso actor recordado por ‘It’, ‘Mi pobre angelito 2′ y ‘Rocky Horror’, a los 80 años; esto se sabe

El actor británico Tim Curry, famoso por su papel como Dr. Frank-N-Furter en el filme musical de culto The Rocky Horror Picture Show, murió a los 80 años, informó este miércoles el sitio especializado TMZ.

La noticia impactó a miles de personas, quienes no podían creer lo ocurrido, pues el trabajo de la icónica estrella marcó generaciones y géneros. Muchos lo despidieron con mensajes, videos y escenas de su carrera, exaltando la huella que dejó.

¿De qué murió Tim Curry?

Por el momento, se desconoce la causa oficial de la muerte del famoso artista de Hollywood, pero se han conocido las primeras versiones relacionadas con su estado de salud.

Curry estuvo enfermo durante la última década a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Murió en su residencia de Los Ángeles, según TMZ, que citó fuentes anónimas.

Según recoge El Milenio, Tim Curry sufrió en 2012 un derrame cerebral que lo afectó considerablemente y cambió de manera significativa su vida. Esto desencadenó problemas de movilidad que lo llevaron a atravesar situaciones complicadas.

El actor, que comenzó su carrera en el teatro en Londres, interpretó por primera vez al científico loco en la obra Rocky Horror antes de retomar el personaje en la película de 1975, que sigue siendo proyectada en los cines medio siglo después.

También trabajó en la miniserie de televisión It, como el payaso siniestro Pennywise, y en las películas Annie, Clue y Los Ángeles de Charlie.

*Con información de AFP.