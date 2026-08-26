Andrés Cadavid revela por qué discutió con Falcao y qué se dijeron en el partido de leyendas

Andrés Cadavid y Radamel Falcao García protagonizaron un fuerte cruce de palabras durante el partido de leyendas en Bogotá. A través de redes sociales se hizo viral un video en el que ambos jugadores discuten por una jugada puntual que molestó a Falcao.

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En el pódcast El Camerino, Cadavid dio su versión de la pelea y contó detalles de lo que pasó. “Salí en muchos medios diciendo que ‘iba a matar’ a Falcao, que le iba a pegar una patada… Es mentira”, indicó el exdefensor de Millonarios.

“Íbamos en una jugada donde Falcao quería sobrepasarme y yo sentí que de pronto quería tirarme un túnel o tratar de cambiar la pierna con la que iba dominando y yo quedar fuera de base en querer defenderlo. Cuando yo veo que quiere cambiar de posición, pongo el pie y ahí los dos chocamos rodilla con rodilla”, relató.

Cadavid entiende la molestia de Falcao. “A los dos nos duele, pero él empieza a decir que ‘jugara más tranquilo’. Le molestó. Ya en la pantalla gigante, cuando volvieron a dar la repetición, pudimos ver que había sido un choque”, añadió.

“Yo le dije que ‘si había algún problema, si había pasado algo’… Obviamente, me disculpé”, sentenció.

Todo terminó en paz

Cadavid y Falcao estuvieron como invitados especiales en el partido “Levantemos a Colombia”, evento liderado por Mario Alberto Yepes en el que se recogieron fondos para las víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto.

El duelo terminó con victoria 3-2 a favor del equipo amarillo. Fredy Guarín fue la gran figura del amistoso marcando dos goles, uno de ellos desde la media cancha para bañar a la arquera colombiana Vanessa Córdoba.

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Los asistentes a El Campín disfrutaron de un espectáculo lleno de figuras y golazos. El partido de leyendas contó con la presencia estelar de nombres como el ‘Pibe’ Valderrama, Adolfo ‘Tren’ Valencia, Juan Guillermo Cuadrado y Óscar Córdoba.

La iniciativa fue todo un éxito. El propio Yepes confirmó que se superaron todas las expectativas en cuanto a donaciones y fondos para ayudar a las familias más afectadas.

“Una noche llena de orgullo, solidaridad y fútbol. Gracias a todos los que hicieron posible este partido de leyendas para apoyar a nuestros hermanos afectados por el terremoto. Unidos somos más fuertes. ¡Qué orgullo ser colombiano!“, escribió el excapitán de la Selección Colombia.

Aunque nombres como James Rodríguez y Faustino Asprilla brillaron por su ausencia, todos los hinchas salieron contentos del estadio por disfrutar de los máximos referentes del fútbol profesional colombiano, además de poner un granito de arena para ayudar a las regiones afectadas.