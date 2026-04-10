Andrés Cadavid se pronunció sobre Ronaldinho y lo que organiza en Colombia: más detalles del show LATAM vs Europa

Bogotá se prepara para vivir un espectáculo único que va más allá del deporte. La capital de Colombia será escenario de un evento que une lo mejor del fútbol con el poder de las redes sociales, en una experiencia pensada para inspirar, conectar generaciones y demostrar que hoy el entretenimiento también se construye desde lo digital.

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Más que un amistoso, se trata de un “partido premundialista” diferente, donde no solo se enfrentan equipos, sino audiencias globales. Creadores de contenido de seis países —que en conjunto superan los 500 millones de seguidores— llevarán a la cancha una nueva forma de vivir el fútbol: más cercana, más interactiva y profundamente conectada con la cultura de las redes sociales.

El evento contará con la participación de la leyenda del fútbol mundial el brasilero Ronaldinho Gaúcho, quien encabezará este espectáculo que combina talento, nostalgia y el magnetismo de una figura que marcó época dentro y fuera de la cancha.

Ronaldinho jugará en Bogotá el próximo 2 de mayo 2026 Foto: latamvseuropa (IG) y Getty Images

Por LATAM, el equipo estará integrado por los reconocidos creadores de contenidos en Colombia como Zion, Borrego, Diego Neira y Jhoan López, entre otros, sumados a creadores de Chile, México y Argentina, quienes representan el auge de una generación que ha convertido el contenido digital en un fenómeno cultural con impacto real. Por Europa vendrán importantes creadores de España, Bélgica, Alemania y Francia.

Un evento que promete emociones

Adicionalmente los equipos se complementarán con la presencia de exfutbolistas, algunos de los cuales son también hoy en día creadores de contenidos.

Camilo Charria celebrando con Ronaldinho en el partido homenaje de Santa Fe vs. Nacional Foto: Prensa Santa Fe

Más que un partido, será una celebración del talento, la creatividad y el entretenimiento sano, donde el fútbol se convierte en un lenguaje común capaz de unir distintas generaciones bajo una misma pasión.

Andrés Cadavid en la rueda de prensa. Foto: Oficial: “LATAM vs Europa”

“En un contexto donde las redes sociales son protagonistas de la vida cotidiana, este evento envía un mensaje claro: es posible construir espacios positivos, inspiradores y llenos de propósito” señala Diego Delgadillo, presidente de la Selección Colombiana de Creadores de Contenido y la Liga de Creadores de Contenidos Internacional.

Andrés Cadavid habla de Ronaldinho en Colombia

Uno de los organizadores del evento es el exfutbolista Andrés Cadavid, campeón con Millonarios y un defensa de los más reconocidos en el Independiente Medellín y América de Cali en los últimos años. En diálogo con SEMANA se refirió al contacto con Ronaldinho y la gestión para su visita nuevamente en el país.

Andrés Cadavid con la camiseta de Millonarios en 2018. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

“Ronaldinho siempre ha estado muy ocupado. Con el hermano es con el que hablamos para que las negociaciones sigan avanzando bien y todo salga de la mejor manera. Sabemos que es una estrella mundial donde todos le quisieran hablar. Se hace con intermediarios. Acá esperamos poder tenerlo. Nuestro equipo está en Curazao para hacer un video con él y publicarlos en las redes. Esperamos un buen espectáculo”, dijo Cadavid a SEMANA.

Aliados que potencian la experiencia

El evento contará con el respaldo de importantes marcas que se suman a esta apuesta por el entretenimiento innovador:

• Bavaria como patrocinador oficial, apoyando el desarrollo de este espectáculo de gran formato.

• Transmisión en vivo a través de Caracol Televisión mediante su plataforma Ditu, permitiendo que millones de personas puedan vivir la experiencia desde cualquier lugar.

• El partido será transmitido vía streaming en otros países entre ellos: Ecuador, Panamá, Nicaragua y El Salvador.

• La boletería ya está disponible a través de TuBoleta.