Desmanes e incidentes entre hinchas en Pereira vs. Once Caldas en Yopal: nueva escena de caos en el FPC

Era una nueva edición del clásico cafetero en Colombia por la fecha 16 de la Liga BetPlay, donde Deportivo Pereira hizo de local en la ciudad de Yopal tras las obras que se adelantan en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital de Risaralda. El club ‘Matecaña’ tuvo que buscar las maneras para solicitar el traslado y ahora hace de local muy lejos de su departamento.

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En los Llanos Orientales, más exactamente en el estadio Santiago de Las Atalayas de Yopal, Casanare, es donde Deportivo Pereira hace de local mientras le entregan el Hernán Ramírez Villegas, que está estipulado para el mes de julio de 2026, en unas obras que reportan retrasos en sus tiempos de entrega pactados.

Pues bien, hasta la ciudad de Yopal llegaron hinchas de Once Caldas y del Pereira y allí se registraron los desmanes en el final. El partido avanzaba con un marcador 0-0 y ya en el tiempo de reposición en el segundo tiempo fue cuando se reportaron los incidentes en las tribunas.

Pereira vs. Once Caldas. Foto: Colprensa

Todo sucedió luego de una falta a favor del Deportivo Pereira y una tarjeta roja contra el jugador Juan Castaño de Once Caldas. Ya con 10 futbolistas el visitante, el ‘Matecaña’ se alistaba para cobrar un tiro libre en una posibilidad clara para abrir el marcador, cuando se reportaron los desmanes en las tribunas.

La Policía tuvo que intervenir

Los hinchas de Once Caldas y Pereira comenzaron a generar violencia dentro del escenario deportivo en unos actos reprochables para el fútbol colombiano. El árbitro Alejandro Moncada no tuvo de otra que detener el compromiso mientras se podía llegar al orden nuevamente en el Santiago de Las Atalayas.

¡JUAN CASTAÑO SE VISTIÓ DE HÉROE, PERO VIO LA ROJA EN ONCE CALDAS! Error de Joan Parra y el central tuvo que cometer la falta para evitar el gol de Pereira. 🟡🔴⚽⚪



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En videos en las redes sociales, se ve cómo los asistentes al partido deben salir rápidamente del estadio, mientras que la terna arbitral y los jugadores de ambos clubes daban ingreso a los camerinos rápidamente. Faltaban solamente unos minutos para que el compromiso terminara y se detuvo cuando iba 0-0.

Tras los disturbios en el partido Pereira - Once Caldas, en Yopal, la policía sacó a a las personas del estadio a pesar que no se acabado el partido.



Una lamentable imagen de violencia dentro del fútbol colombiano otra vez. pic.twitter.com/cZ5NcB4ELX — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) April 10, 2026

Once Caldas reportó que la salida del estadio era lo que más le preocupaba, pero al final pudo salir en medio de la tensión en el estadio. Ahora, el Comité Disciplinario de la Dimayor estudia el caso y se esperan sanciones y multas al Deportivo Pereira y al mismo estadio tras los disturbios.