Portugal no brilló y Cristiano se vio mal: rival de Colombia salvó prueba final para el Mundial 2026

A la Selección de Portugal no le sobró nada ante Nigeria en el amistoso para el Mundial 2026. Cristiano Ronaldo no estuvo fino, perdió dos acciones de gol claras y quedó en manos de sus compañeros destrabar el juego que acabó 2-1 a favor de los de Europa.

Las anotaciones de Pedro Neto y Francisco Conceição disiparon algunas dudas que dejó el funcionamiento de los dirigidos por el entrenador español Roberto Martínez.

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Portugal ganó, pero dejó dudas

Los rivales de Colombia en la tercera jornada del grupo K del Mundial tuvieron el control durante gran parte del primer tiempo y encontraron recompensa al minuto 23, cuando Pedro Neto abrió el marcador para adelantar a Portugal.

Sin embargo, antes del descanso, el conjunto africano reaccionó y consiguió la igualdad gracias a Akor Adams. Con el 1-1 en el marcador, ambas selecciones se marcharon a los vestuarios.

¡NO LO PUDO FRENAR NADIE! Akor Adams la aguantó, se llevó la pelota y remató cruzado para el 1-1 de Nigeria ante Portugal.



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Ya en la segunda mitad, Francisco Conceição, quien entró como variante frente a Nigeria, apareció para cambiar el rumbo del compromiso. El atacante marcó al minuto 75 tras una buena acción colectiva que culminó de gran manera el jugador de la Juventus, decretando el 2-1 parcial para los europeos.

Ese resultado terminó siendo definitivo. Aunque Portugal celebró la victoria, el desempeño del equipo dejó varias dudas, pues Nigeria logró incomodarlo más de lo esperado durante varios pasajes del encuentro.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

De cierta forma, esa versión irregular del cuadro luso representa una señal alentadora para la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, que estudia la mejor estrategia para enfrentar a Cristiano Ronaldo y compañía en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Un Cristiano Ronaldo atípicamente torpe

En una actuación poco habitual, el máximo referente portugués no logró concretar ninguna de sus oportunidades frente al arco rival. Una de esas acciones desperdiciadas le generó evidente frustración, pues pudo significar la apertura del marcador para su selección en este compromiso preparatorio.

Acostumbrado a destacarse por su contundencia en el área, esta vez el capitán portugués estuvo lejos de su mejor nivel. No solo desaprovechó una ocasión clara, sino que también dejó escapar otra oportunidad importante en el complemento.

Cristiano Ronaldo vio acción ante Nigeria, en el último amistoso de Portugal para el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Al minuto 50 recibió un centro preciso desde un costado y tuvo que definir con su pierna izquierda, la menos dominante. A pesar de ello, el ‘Comandante’ ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para marcar goles de gran factura con ese perfil, aunque esta vez no pudo hacerlo.

El delantero de Al-Nassr impactó el balón con potencia, pero sin la dirección necesaria. El remate terminó lejos de la portería y sin generar peligro, desperdiciando una ocasión clara para estrenar su cuenta goleadora en el encuentro.

Roberto Martínez, técnico español que dirige a Portugal. Foto: Cortesía @selecaoportugal

Finalmente, al minuto 64, el técnico Roberto Martínez decidió sustituir a su principal figura al notar que no atravesaba una de sus mejores tardes, dando ingreso a un compañero que esperaba su oportunidad desde el banco.

Pensando en la Copa del Mundo, para los lusos ya queda el desplazamiento a tierras norteamericanas, donde ultiman detalles de cara a su debut vs. RD Congo el 17 de junio.