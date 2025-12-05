Suscribirse

Colombia vs. Portugal: inédito cruce entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo dejó el sorteo del Mundial 2026

Un duelo inédito vivirá la Tricolor en la próxima Copa del Mundo. El astro luso se medirá con su excompañero con el que compartió en Real Madrid.

Periodista en Semana

5 de diciembre de 2025, 8:43 p. m.
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez que habrá un Colombia ante Portugal en el Mundial 2026
James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo: primera vez habrá un Colombia ante Portugal. | Foto: Getty Images

Esta vez la suerte no acompañó a Colombia. Después de sortearse las balotas de cara al Mundial 2026, el combinado conoció que, por primera vez, jugará en la historia de la Copa del Mundo ante Portugal.

Será un enfrentamiento que tendrá mano a mano a James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, excompañeros y amigos en la estancia de ambos en el Real Madrid.

James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo
Habrá duelo entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. | Foto: Getty Images
Contexto: Mundial 2026 | El simulador con el que usted puede jugar y atinar hasta que haya campeón

Dicho duelo quedó programado para el 27 de junio del 2026, que corresponde al día en el que se jugará la fecha 3 del grupo K, en el que quedó instalado Colombia tras el evento de este viernes en Washington D. C.

Este choque entre sudamericanos y portugueses se podría dar en Atlanta o Miami. Dicha confirmación se dará a conocer este sábado, 6 de diciembre, cuando FIFA realice la oficialización del calendario que tiene previsto para la próxima Copa del Mundo.

Calendario de Colombia en el grupo K

Si bien hasta el día después del sorteo es que se confirmarán las sedes donde jugará Colombia, ya se pudieron establecer las fechas de los tres partidos de la fase inicial para el equipo que dirigirá Néstor Lorenzo.

El estreno se dará el día 17 de junio, la fecha 2 será ante el ganador de la llave del repechaje intercontinental y finalmente, la 3 jornada la tendrá la Tricolor ante Cristiano Ronaldo y compañía.

Contexto: Mundial 2026: es oficial, así quedaron los 12 grupos de la Copa del Mundo

17 de junio: Uzbekistán.

23 de junio: repechaje intercontinental (Nueva Caledonia vs. Jamaica, el que gane enfrenta a RD Congo).

27 de junio: Portugal.

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026:

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.

Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Grupo I: Francia, Senegal, repechaje y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje intercontinental (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo) y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026 | Foto: @FIFAWorldCup

Reacción de los directivos y Néstor Lorenzo

En el país sede del sorteo estuvo una numerosa cantidad de dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, además del entrenador del equipo colombiano, quienes dieron sus impresiones una vez terminó el evento en la capital de Estados Unidos.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, hizo un primer análisis al decir: “Creo que bien. Quedaron grupos muy parejos. No parece haber grupo de la muerte”.

Contexto: La reacción de Néstor Lorenzo al grupo K del Mundial 2026, donde se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Si bien hay dos selecciones accesibles y una potencia, ve grandes chances para un paso a la próxima ronda: “Sin ser triunfalistas, debemos trabajar mucho para pasar a la siguiente ronda”.

Acerca de los amistosos que hay en marzo, donde las rivales serían Francia y Croacia, Jesurún precisó que “está preestablecido, pero no definido”.

