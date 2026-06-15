Colombia y una estadística que ilusiona en el Mundial 2026: ¿ganar en el debut asegura el paso a octavos?

La Copa del Mundo de 2026 inició de manera oficial su fase de grupos en las sedes conjuntas de México, Estados Unidos y Canadá. La Selección Colombia prepara los detalles tácticos para disputar su primer partido del torneo frente al combinado de Uzbekistán. El encuentro está programado para el próximo miércoles, 17 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

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Por esa razón, es necesario recordar los resultados obtenidos en las seis participaciones previas. El historial de la Copa del Mundo muestra un balance variable para Colombia en sus partidos inaugurales. El primer registro corresponde al torneo de Chile 1962, donde el equipo cayó dos goles por uno frente a Uruguay.

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En el torneo de Italia 1990, el equipo superó a Emiratos Árabes Unidos con un marcador de dos a cero. Para la edición de Estados Unidos 1994, el conjunto nacional enfrentó a Rumania y perdió por tres a uno. El único tanto del equipo sudamericano en ese encuentro fue convertido por el delantero Adolfo Valencia durante el tiempo complementario.

Freddy Rincón anotó un gol histórico en la fase de grupos. Foto: FIFA

Antecedentes de victorias y derrotas inaugurales

Cuatro años después, en Francia 1998, el equipo colombiano volvió a jugar su primer partido contra la escuadra de Rumania y perdió por la mínima diferencia. En contraste, la participación en Brasil 2014 dejó un saldo positivo tras vencer tres a cero a la selección de Grecia. Los tantos de ese juego los marcaron Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez.

El antecedente más reciente ocurrió en el certamen de Rusia 2018 frente a la delegación deportiva de Japón. El equipo colombiano perdió dos goles por uno, en un encuentro condicionado por una expulsión en el primer tiempo. El único gol de Colombia en ese compromiso lo anotó el mediocampista Juan Fernando Quintero mediante un cobro de tiro libre.

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The 2014 #FIFAWorldCup was James Rodriguez's playground.@jamesdrodriguez | @FCFSeleccionCol pic.twitter.com/bpy3JKslgG — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 6, 2022

La relación estadística entre el debut y la clasificación

Los registros del torneo internacional indican que el resultado del primer juego altera las opciones de avanzar a la segunda fase. Si la Selección Colombia logra una victoria en su partido inicial, tiene un cien por ciento de probabilidad estadística de clasificar. Los datos muestran que cada vez que el equipo sumó los tres puntos en su debut, consiguió avanzar de fase.

Este patrón estadístico se cumplió en la cita de Italia 1990, cuando la delegación superó la primera ronda de grupos. La tendencia se ratificó en el torneo de Brasil 2014, donde el equipo alcanzó la instancia de cuartos de final. Los números evidencian que iniciar la participación con una victoria facilita el camino del equipo hacia las rondas de eliminación directa.

Por el contrario, cuando el equipo nacional pierde su primer compromiso, su probabilidad de avanzar disminuye al 33 %. En los mundiales de 1962, 1994 y 1998, la selección de Colombia inició con derrotas y quedó eliminada en la primera fase del torneo. Los puntajes obligaron al equipo a retirarse de la competencia tras disputar tres juegos.

Los datos históricos muestran una única excepción a esta regla de eliminación en la competencia organizada por Rusia en 2018. A pesar de iniciar con una derrota ante el conjunto japonés, el equipo colombiano logró ganar sus siguientes dos encuentros. Las victorias posteriores frente a Polonia y Senegal le permitieron sumar los puntos necesarios para clasificar como líder de su respectiva zona.