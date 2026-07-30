Comunicado oficial de San Francisco FC sobre Falcao: quedó definido su futuro

San Francisco FC de Panamá anunció que no hay un fichaje cerrado con Radamel Falcao García. Fue en un comunicado oficial este jueves, 30 de julio de 2026, por medio de los canales del club.

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Lo que sí aclaran es que Falcao y su familia irán a vivir a Panamá por decisión personal. Sin embargo, más allá de la cercanía del equipo con el Tigre, no hay nada cerrado para que juegue en el fútbol panameño.

Radamel Falcao García vistiendo los colores de Millonarios, su último equipo hasta ahora. Foto: Getty Images.

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“Confirmamos que Radamel Falcao y su familia han tomado la decisión personal de mudarse y fijar su residencia en Panamá. Debido a la relación de amistad que existe entre el jugador y los propietarios de nuestro club, han surgido especulaciones sobre su posible llegada a la liga local. Sin embargo, aclaramos que no existe ningún contrato, acuerdo formal ni planes para que Falcao se incorpore como jugador al San Francisco FC”, afirmó el cuadro panameño.

Sin embargo, añadieron: “Entendemos el entusiasmo que genera una figura de su talla mundial, pero pedimos a la opinión pública y a los medios de comunicación respetar la privacidad de Radamel y su familia en esta nueva etapa. En caso de que en el futuro se concrete alguna alianza o vínculo formal entre ambas partes, seremos los primeros en informarlo de manera oportuna a través de nuestras vías oficiales”.

Así las cosas, sigue siendo un misterio si Falcao va a seguir jugando al fútbol profesional. Desde su salida de Millonarios, antes del Mundial 2026, se desconoce un posible destino deportivo para el máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

A lo largo del último Mundial, Falcao fue comentarista de ESPN y recibió elogios por su desempeño. Acompañó la transmisión de los partidos de Colombia y, tras la eliminación frente a Suiza, hizo un llamado a impulsar una reestructuración del fútbol profesional colombiano.

¿Nuevos proyectos? Solo un anuncio oficial de Falcao permitirá conocer cuál será el rumbo de su futuro cercano.