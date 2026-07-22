Nueva versión sobre el futuro de Falcao retumba en Millonarios: tomaría decisión crucial

El futuro deportivo de Radamel Falcao García sigue siendo un misterio, aunque con el pasar de las horas van apareciendo más versiones que dan un vistazo a lo que pasaría con el Tigre.

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras ver a Falcao como comentarista en el Mundial: le dejó un consejo

Fichaje que llega del extranjero a Millonarios habló sin ser oficial: “Feliz de estar acá”

En diálogo con ESPN, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, lo confirmó: “Falcao siempre tiene las puertas abiertas en Millonarios. Pero, naturalmente, a él se le venció el contrato en junio y yo creo que, por problemas de carácter fiscal, él no va a estar en Millonarios este semestre”.

Ahora bien, ¿qué sigue para Falcao? El periodista Guillermo Arango, muy cercano a la actualidad del cuadro albiazul, dio algunos detalles por medio de su canal de YouTube. Hay ruido entre los hinchas embajadores.

Guillermo Arango: “Tengo entendido que Falcao tiene otros proyectos”

¿Se acerca el retiro de Falcao? Arango no lo expresó textualmente, pero sí contó que es casi improbable que Radamel continúe en Millonarios. Incluso, señaló que el Tigre tendría otros proyectos. Así, la palabra “retiro” empieza a hacer presencia como una posibilidad entre los aficionados.

“Caso Falcao García: ustedes ya oyeron a Enrique Camacho, por el tema fiscal y demás, él ya lo descartó. Yo, después de lo último que pasó, el last dance, donde fue más un anhelo de él por unirse a la Selección Colombia, con Millonarios como trampolín, yo esta vez ya no lo veo en Millonarios, y más por este tema fiscal”, afirmó Arango.

“A mí me dicen que él no va a continuar en Millonarios, también me lo ratifican. Tengo entendido que, además, tiene otros proyectos. Estoy casi seguro de que no es en otro equipo de Colombia, se los puedo asegurar. Falcao solamente quiere jugar en Millonarios”, añadió.

Además, habló sobre un punto que da aún más pistas acerca de lo que puede pasar con el Tigre: “Estoy dudando que juegue todavía, no sé. Pero lo cierto es que, entre noticias y cosas, Falcao no va a continuar en Millonarios en un 99,9 %. Ahí dejo esa ‘grajeita’ porque sale algún milagro de estos, pero yo no lo veo factible”.

Con 40 años, Falcao se venía desempeñando como panelista de ESPN, cubriendo el Mundial 2026 en los partidos de Selección Colombia. Allí, con toda una experimentada carrera encima, dejó puntos de vista que fueron bien recibidos por la audiencia.

Resta esperar lo que ocurra en las próximas horas con Falcao, pero lo cierto es que son días cruciales para el máximo goleador histórico de la Tricolor.