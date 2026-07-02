Falcao reaccionó a famosa canción en su honor y quedó captado en video

Durante el Mundial de 2026, no solo los jugadores de la Selección Colombia han sido protagonistas de momentos que se vuelven virales en redes sociales. Los periodistas deportivos, comentaristas y demás integrantes de los equipos de transmisión también han vivido momentos que han llamado la atención en las redes sociales.

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Uno de estos tuvo como protagonista a Radamel Falcao García, quien actualmente hace parte del equipo de comentaristas de Disney+. El exdelantero fue sorprendido por sus compañeros con una de las canciones más recordadas que se hicieron en su honor, y su reacción quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok.

El clip fue compartido por Valentina Ochoa, integrante del equipo de trabajo de la periodista Melissa Martínez. En las imágenes se observa al grupo abordando uno de los buses que los transporta durante la cobertura del Mundial.

En ese instante, algunos de sus compañeros decidieron reproducir a todo volumen la canción Viva Colombia, viva Falcao, un tema que se hizo ampliamente conocido en 2014.

Al escuchar la canción, Falcao no pudo evitar sonreír y reaccionó con evidente sorpresa, mientras quienes lo acompañaban no paraban de reír. El momento se convirtió en uno de los videos más comentados entre los seguidores de la Selección Colombia y del exfutbolista.

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La publicación superó los 2,8 millones de reproducciones en TikTok y recibió miles de reacciones de usuarios que recordaron la época en la que la canción se convirtió en un fenómeno en internet.

“Jajaja ya me puedo morir en paz, ya sé que Falcao conoce la canción”; “Jajajaja lo amo”; “Melissa Martínez y Falcao en un mismo carro, los que iban ahí no saben lo afortunados que son”; “Lugares en los que me duele no haber estado jaja”; “El verdadero Tigre” y “Jajaja tan hermoso mi Falcao, es el mejor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

La historia detrás de la canción sobre Falcao

El viral momento que vivió Falcao despertó recuerdos sobre el origen de la popular canción, que acompañó uno de los momentos más importantes en la carrera deportiva del delantero colombiano.

El tema Viva Colombia, viva Falcao fue publicado en 2014 en la cuenta de YouTube de Alexy Hernández, una artista cartagenera que decidió rendirle homenaje al entonces delantero de la Selección Colombia en medio de la expectativa que generaba el Mundial de Brasil.

Aunque Falcao finalmente no pudo disputar esa Copa del Mundo debido a una lesión de rodilla sufrida meses antes del torneo, la canción logró viralizarse rápidamente y se convirtió en un himno para muchos aficionados colombianos.