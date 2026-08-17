La modelo, actriz y ex Señorita Colombia Laura Barjum compartió a través de sus redes un mensaje de concientización y vulnerabilidad. La cartagenera reveló que, por recomendación dermatológica de precaución, debió someterse a un procedimiento médico para retirarse el característico lunar ubicado cerca de su boca, un rasgo distintivo que la acompañó durante toda su trayectoria pública.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, la ex virreina universal de la belleza detalló que la decisión se tomó luego de que en una revisión médica de rutina se detectara un crecimiento atípico en su lunar. Aunque en controles previos la evolución del lunar no presentaba anomalías, los especialistas aconsejaron su extracción preventiva para descartar complicaciones o la eventual formación de lesiones malignas.

Según relató la presentadora colombiana, la sugerencia de evaluar dicho rasgo físico había sido una constante en comentarios de seguidores y conocidos a lo largo de los años.

Sin embargo, no fue sino hasta su más reciente consulta que el equipo médico recomendó la intervención. “Esta vez me dijeron: ‘está creciendo y es probable que tengamos que quitarlo’”, explicó la actriz en su publicación.

Barjum reconoció abiertamente que el proceso no solo representó una decisión médica, sino también un reto emocional. El lunar, que inicialmente durante su infancia fue motivo de inseguridades por burlas de terceros, se transformó con los años en una de sus marcas visuales más representativas dentro de la industria del entretenimiento.

“Es el fin de una era (...) Estuve varios días tratando de reconocerme; es muy loco que una marca termine siendo algo tan importante para uno, pero ya está”, expresó en la pieza audiovisual, donde también admitió que contempló brevemente la idea de postergar la intervención, antes de priorizar su bienestar físico tras conversar con su madre.

La actriz enfatizó que, aunque la pérdida de un rasgo físico representativo genera una etapa de adaptación frente al espejo, la identidad personal no depende de una marca estética. En ese sentido, envió un mensaje de prevención a su audiencia sobre la importancia de atender oportunamente las señales del cuerpo y consultar con profesionales en dermatología.

Nacida en Cali en 1995 y criada en Cartagena de Indias, Laura González Ospina se ha posicionado como uno de los rostros reconocidos de la televisión y las pasarelas en Colombia. Tras obtener el título nacional en 2017 y ser primera finalista en Miss Universo ese mismo año, la modelo consolidó su carrera en la actuación y la presentación.

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Entre sus participaciones en la televisión colombiana destacan su trabajo en producciones dramáticas como la serie Klass 95 y su paso por el programa gastronómico MasterChef Celebrity en la temporada 2023, donde se convirtió en una de las competidoras más comentadas del formato.

Al cerrar su mensaje, la exreina de belleza envió una nota de cercanía a sus seguidores, mencionando que continuará usando maquillaje para simular el rasgo cuando lo considere oportuno, demostrando que afronta este cambio de imagen con tranquilidad y enfocada en su mensaje principal: la salud siempre debe prevalecer sobre los conceptos estéticos.