“Si los hombres van a meter cachos, yo también”: la confesión de Laura Barjum tras descubrir que todos sus novios le fueron infieles

La actriz, presentadora y exvirreina universal Laura Barjum ha generado una conversación en redes sobre las dinámicas de pareja contemporáneas. En una reciente entrevista para el programa Mujeres sin filtro, la caleña compartió sus reflexiones sobre la fidelidad y la monogamia, basándose en sus experiencias personales y en la evolución de su visión sobre el compromiso afectivo.

Un cambio de paradigma tras la experiencia personal

Laura González Ospina, conocida en el mundo del entretenimiento como Laura Barjum, se ha caracterizado por su transparencia con sus fans en sus redes sociales. Durante el programa mencionado, en el que comparte panel con figuras como Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero, la exreina de belleza confesó que sus pasadas experiencias sentimentales han moldeado una nueva perspectiva sobre la exclusividad.

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia”, afirmó Barjum durante la charla. La actriz explicó que, en múltiples ocasiones, ella misma experimentó el deseo de romper la exclusividad pactada, pero se mantuvo fiel a su palabra, algo de lo que hoy, tras enterarse de las deslealtades de sus antiguas parejas, reflexiona arrepentida por el sacrificio realizado.

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Acuerdos claros: la propuesta de la actriz

Lejos de promover la falta de compromiso, Barjum aboga por la honestidad y la renegociación de los contratos afectivos. Según sus declaraciones, su intención para futuras uniones no es necesariamente el “poliamor”, sino el establecimiento de relaciones con acuerdos hablados y transparentes.

“No un poliamor, pero sí una relación con acuerdos hablados. (…) Yo no me quiero enterar de lo que hagas. No me cuentes. ¿Quieres que yo te cuente? Lo dejo a tu discreción. Pero no me cuentes a mí. Y yo no te cuento”, explicó la creadora de contenido.

Bajo esta premisa, la actriz sugiere que la prioridad debe ser el cuidado del bienestar emocional y la comunicación sobre lo que genera incomodidad, evitando que el incumplimiento de una norma impuesta como la monogamia tradicional se convierta en una fuente de dolor o engaño.

Trayectoria y contexto sentimental

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Laura Barjum se consolidó en la memoria de los colombianos tras obtener el título de Virreina Universal en Miss Universo 2017. Desde entonces, su carrera ha transitado con éxito por la presentación en programas como Factor X y la actuación. Su relación más mediática fue con el locutor y músico Diego Sáenz, con quien compartió pantalla en el reality MasterChef Celebrity en 2023.

Aunque la pareja confirmó su ruptura en septiembre de ese mismo año, ambos enfatizaron que el fin de su noviazgo se dio en términos cordiales y debido a proyectos profesionales divergentes. Barjum se trasladó a Estados Unidos para profundizar sus estudios de actuación, mientras Sáenz continuó con sus empresas en Colombia.

La postura de Barjum se suma a una tendencia creciente entre figuras públicas que cuestionan los modelos tradicionales de relación. Al proponer “cláusulas” y diálogos abiertos, la actriz busca desmitificar el concepto de la pareja perfecta y enfocarse en la salud mental y la coherencia personal.